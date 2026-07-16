大S賬戶被查出僅剩40萬資金　傳汪小菲出動跨國律師追查海外資產

已故台灣女星大S（徐熙媛）於2025年初因流感併發症不幸驟逝後，其巨額遺產的分配風波越演越烈。網傳前夫汪小菲以兩名未成年子女法定監護人的身份，委託跨國律師團隊全力追查大S隱匿在海外的巨額資產。這場爭產風暴的導火線，源於大S在台灣本地的銀行賬戶進行清算後，被發現僅剩下約200萬新台幣（折合約48萬港幣）的現金。這與她出道近30年、作為一線女星的演藝身家形成巨大反差。

大S賬戶被查出僅剩40萬資金。（IG：@DJKOO）

大S賬面現金極低

汪小菲此次大動作委託律師跨國追資，背後有兩大關鍵原因：大S離世後，經相關部門清算，其在台灣的個人銀行賬戶餘額僅剩約200萬新台幣。這筆款項甚至不足以支付其名下信義豪宅一個月的房貸，令人大跌眼鏡；另外，大S出道近30年，名下不動產與影視版權等固定資產估值高達6.5億至10億新台幣。她過去在內地拍戲、錄製綜藝以及各類商業代言所累積的巨額收入，幾乎悉數存放於境外賬戶。

然而，這些海外資產的具體分布、金額與存放方式，目前僅有S媽黃春梅一人清楚掌握，且她始終保持不公開、不透明的態度，令資產流向成謎。

大S出道近30年，賬戶被查出僅剩40萬資金。（IG@hsiaomei0718mandy）

汪小菲資金撥入信託 不直接獲益

針對此次跨國追查，知情人士透露，汪小菲的法律身份與行動目的非常明確：汪小菲作為兩名未成年子女的生父及法定監護人，依法有責任保護孩子們的權益。他委託律師清查海外資產，旨在完整核算大S的遺產總額，以確定子女應依法繼承的2/3遺產份額 是否被嚴重低估或刻意隱匿。

屬於兩名子女的所有遺產份額，目前已設立獨立的信託專戶進行管理，並由法院指定的特別代理人進行嚴格監督。所有信託資金僅限於支付孩子的教育、醫療與日常生活開銷，汪小菲個人並不直接獲益，亦不享有個人處分或佔有這些資金的權利。

汪小菲將資金全部撥入信託。（Facebook@黃春梅）

三方陣營立場一覽

隨着汪小菲大動作追查海外資產，大S遺產案的相關利益方紛紛表明立場。截至目前，局勢陷入膠著狀態。

前夫汪小菲：以子女監護人身份委託律師追查海外資產，清算所得將全數納入子女的獨立信託專戶。承諾繼續按時償還大S名下豪宅每月高達百萬新台幣的房貸。



現任丈夫具俊曄：試圖推翻此前已辦理公證的「放棄繼承協議」，以「不懂中文、在悲痛中被誤導」為由，委託律師爭取自身1/3的法定份額。被指在S媽的私下鼓動下，有意進一步爭奪本應由大S子女繼承的2/3遺產。



S媽黃春梅及徐家：掌握海外資產的唯一線索，但至今拒絕公開明細。堅決否認指使具俊曄爭產，S媽更悲嘆自己痛失愛女且面臨被迫遷、流落街頭的危機。徐家明確表示，不承認大S手機備忘錄中所寫下的簡單遺產分配意願。

