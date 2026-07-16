施南生離世｜一生痴情「視徐克如老爺」　為前夫狂蜂浪蝶收乾眼淚

資深電影人施南生7月13日離世，享年75歲。施南生與徐克曾是香港影壇著名的「神鵰俠侶」，共同開創了港產片的黃金時代。雖然她在2014年親證兩人已離婚，不過關係依然很好，徐克連日來低調到醫院探望，並陪伴她走完人生最後一程。



據網媒報道，施南生與金庸關係深厚，金庸生前更對她有着極高的評價，認為她外表堅強能幹，但在面對摯愛時卻是痴情的女性。施南生私下暱稱徐克為「老爺」，對他照顧得無微不至；林青霞曾提及金庸評價施南生是唯一對老公意亂情迷的妻子：

她是百分之百的痴情女子，將自己奉獻給她心中的才子。她崇拜他，保護他，把他當老爺一樣地服侍，她最高興的事就是徐克高興。

第43屆金像獎「終身成就獎」頒發予徐克導演及施南生女士。（節目截圖）

徐克的才華惹來不少狂蜂浪蝶。他曾與葉蒨文傳出緋聞，令施南生一度提出分手，但兩人最終排除萬難，於1996年在美國註冊結婚，但這段婚姻終究沒能走到最後。

林青霞曾回憶，施南生坦言若有其他女性能為徐克帶來創作靈感，她會替他高興，可是當這樣的情況真的出現時，施南生內心仍難免受傷。當時林青霞安慰她，施南生唯一聽入耳的話，就是把徐克當「家人」看。施南生因此收起眼淚，繼續在事業上與徐克合作，在生活上照顧他。林青霞感慨地說：

她形單影隻，有時候跟她吃完晚飯送她回家，我在車上目送她瘦長的背影，踩着酒後不穩的步伐走進寓所，直叫我心疼不已。

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不是死得早而是死得快

施南生2018年出席由陳志雲主持的「與施南生對話」座談會，她在對談中對生老病死看得通透。被問及如何為未來作打算時，施南生笑言現今科技發達，隨時活過百歲，因此財政預算起碼要「40年」才算安全，更幽默爆出金句：「最重要不是死得早，而是死得快！」

對於人生終點，施南生也說從未刻意想象離世的情景，但早就簽妥「不做心肺復甦術」的預設醫療指示，免得臨終受苦。

她分享一名已故老友的遺訓，叮囑她一定要在60歲前處理好遺囑，並開始「斷舍離」丟棄多餘雜物，否則年紀再大就會失去動力。雖然施南生笑稱自己慢了七年，到67歲才辦妥遺囑分配，但這份不願為後人添煩添亂的體貼，正折射出她為人處世的利落與清醒。

徐克當年曾與葉倩文傳出緋聞，令施南生一度提出分手（截圖）

獨特的愛美哲學

談及亮麗的外表與事業的關係，施南生有一套獨特的「愛美哲學」。她自認愛美但又很懶惰扮美，連逛街買衣都交由形象顧問代勞。然而，當陳志雲稱讚她高貴大方時，她卻道出了美的真諦：「愛美、喜歡漂亮的東西是人的天性，既然擁有了就該儘量發揮，沒有理由去摧殘它。」

她深信一個人的美絕不單靠外表支撐，真正的美來自於內在的底氣與修為。她強調只要一個人在工作上有能力，對人對事充滿誠意，那份由內而外發揮出來的氣息，就必定是美麗的。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】