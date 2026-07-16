吳綺莉公開成龍拒認吳卓林真相　爆成龍迫墮胎：絕不撫養

「小龍女」吳卓林的身世恩怨糾纏多年，昨日15日，現年53歲的吳綺莉在抖音直播中首度公開回應這段長達27年的恩怨。她親自推翻了外界流傳已久、指「成龍要求做親子鑑定被拒」的傳聞，更首次揭開當年與成龍決裂的驚人內幕。

吳綺莉在直播中首度回應女兒身世之謎。（抖音@吳綺莉）

吳綺莉親證：成龍從未要求做DNA鑑定

多年來，外界一直盛傳成龍是因為吳綺莉拒絕讓女兒進行親子鑑定，才遲遲不肯與女兒相認。對此，吳綺莉在直播中態度堅決地予以否認，直言這是網絡上編造的假新聞。吳綺莉在直播中鄭重澄清：「成龍那邊從來沒有任何一個人叫我做過親子鑑定。」吳綺莉大方分享自己不做親子鑑定的真實原因。她坦言，自從兩人分開、她決定獨自生下孩子的那一刻起，她就認為「孩子已經跟男方沒有任何關係」，因此根本沒有必要、也從不想去做親子鑑定。她強調，網上的傳聞全屬捏造，目前已委託律師處理相關侵權言論。

吳綺莉首揭二十七年恩怨內幕。（抖音@吳綺莉）

在直播中親證成龍從未要求做DNA鑑定。（抖音@吳綺莉）

成龍曾放話吳綺莉：執意生下絕不負責

除了澄清親子鑑定謎團，吳綺莉更自爆早在1999年懷孕初期，兩人便已徹底恩斷義絕。吳綺莉透露，當成龍得知她懷孕時，第一反應是直接要求她打掉孩子。成龍當時更強硬放話，指她若執意要生下來，自己也絕對不會承認，更不會承擔任何做父親的責任。兩人隨即當場徹底決裂。多年來，吳綺莉獨力撫養女兒，成龍未曾提供過任何經濟援助，而骨氣極重的吳綺莉亦從未向對方索要過一分一毫的撫養費。

吳綺莉爆成龍曾放話，生下孩子絕不撫養。（抖音@吳綺莉）

「吳卓林」名字惹禍

此外，這段父女關係之所以鬧得如此僵化，據傳還與女兒的名字有關。外界一直盛傳吳綺莉為女兒取名「吳卓林」別有深意，名字中的「卓」有卓越、超越之意，而「林」則被指是源自成龍的原配妻子林鳳嬌。據傳成龍當時認為這個名字充滿挑釁意味，解讀為女方想讓女兒「超越林鳳嬌」，因而心生不滿。