任賢齊豪擲6,880萬入手淺水灣豪宅　傳身家超5億名下擁有多處房產

現年60歲的台灣歌手任賢齊向來是圈中出名的「吸金王」，據市場消息指，任賢齊夫婦近日以公司名義豪擲6,880萬元買入淺水灣四房豪宅 ，呎價高達3.1萬元，出手相當闊綽。



任賢齊豪擲6,880萬買淺水灣豪宅。(資料圖片)

豪擲6880萬買淺水灣四房大宅

據悉，任賢齊與太太陳則妤以公司「R N C INVESTMENT LIMITED」名義，買入淺水灣一個四房連車位單位，實用面積達2,197平方呎。該屋苑私隱度極高，向來深受富豪名人追捧。適逢任賢齊剛過60歲生日，相信這間逾兩千呎的超級豪宅，絕對是最好不過的生日大禮。

任賢齊入行多年，人氣不減。（IG@richiejen623）

影視歌三棲吸金，傳任賢齊身家高達五億

入行超過30年的小齊，多年來影視歌全方位發展，吸金力不容小覷。近年他除了參演電影《九龍城寨之圍城》、《風林火山》外，其《齊跡2026》巡迴演唱會亦正火熱進行中。有傳任賢齊目前身家已經高達5.43億港元，絕對是圈中實力雄厚的「隱形富豪」。

任賢齊吸金力不容小覷。（資料圖片）

任賢齊置業版圖曝光

除了演藝事業大豐收，任賢齊亦是一名投資高手。他向來對香港物業情有獨鍾，早在1996年就曾買賣何文田豪宅區地皮，一買一賣賺逾2,000萬，2010年更斥資890萬買入黃竹坑商廈單位。除了香港，他與太太在上海、長沙等地亦有買樓置業，足見這位天王的置業版圖極度廣泛，名副其實是圈中低調的「樓王」。

有傳任賢齊到不同地方巡唱會順道睇樓。（IG：@richiejen623）