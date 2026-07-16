黃曉明為小海綿帶雙親移居上海　年擲30萬送兒子就讀頂尖國際學校

內地藝人黃曉明與女星楊穎 (Angelababy) 於2022年於微博宣布離婚，兩人共同撫養兒子「小海綿」。近日，黃曉明在出席時尚活動時自爆生活迎來重大轉變——為了不想錯過兒子的成長黃金期，他毅然決定當「現代孟母」，帶同雙親舉家由北京「南下」移居上海生活！

Angelababy（楊穎）與黃曉明離婚後，兩人共同撫養兒子「小海綿」。(微博圖片)

黃曉明父母都很喜歡「小海綿」。（微博圖片）

黃曉明三代同堂遷往上海

自離婚後，小海綿長期在上海生活，日常起居主要由母親Angelababy照顧。過去黃曉明的工作重心一直放在北京，以往只能在寒暑假或大節日抽空到上海探望，因而被網民謔稱為「周末爸爸」。黃曉明經過深思熟慮後，決定帶埋爸爸媽媽，三代同堂舉家搬到上海定居。

黃曉明三代同堂舉家搬到上海定居。（微博圖片）

據悉，小海綿目前就讀於上海一所極具名氣的頂尖國際學校。這間學校並非「有錢就能讀」，學生必須通過多輪極為嚴格的面試才有機率被錄取，而且小學部每年的學費高達15萬至30萬人民幣。為了給兒子最好的教育，黃曉明大方承擔了小海綿約七成的教育開支，其餘則由Angelababy共同分擔。兩人雖然夫妻情盡，但在栽培兒子方面依然合作無間、不遺餘力。

黃曉明兒子「小海綿」入讀的國際學校一年需花費30萬人民幣。（微博圖片）

黃曉明與Angelababy輪流湊仔

近年，黃曉明與Angelababy多次被拍到各自帶着小海綿同遊主題樂園，盡最大努力讓兒子在父母共同的愛下成長，這次黃曉明索性將大本營遷往上海，就是為了能隨時陪伴兒子。

年初，Angelababy與黃曉明被網民發現二人合體帶仔仔到主題樂園玩。(小紅書)

黃曉明在微博發布他和9歲兒子踏單車的照片。（網絡圖片）

黃曉明「孟母三遷」的消息曝光後，隨即引發網民熱烈討論，網民大讚黃曉明是個盡責、溫暖的好爸爸，願意為了陪伴孩子而改變自己的生活軌道和工作重心，十分難得。亦有網民唱反調，質疑他此舉是刻意營銷「好爸爸」人設，認為父親陪伴兒子本是天經地義的事，根本毋須如此高調宣傳。