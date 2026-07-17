海俊傑走出喪妻陰霾復出赴美登台　最新近照流出雙頰飽滿狀態回勇

現年53歲的海俊傑，去年因化妝師太太莫家慈突發急性肝衰竭猝逝，遭受沉重打擊，一度過了一段極度黑暗的日子。事隔多月，他似乎已逐漸走出喪妻陰霾。近日更有網民在美國偶遇他，並將其氣色紅潤的最新狀態曝光，迅速引發外界熱烈關注。



化妝師太太去年因急性肝衰竭離世。（IG@gabrielocean1117）

因太太離世遭受沉重打擊。（微博@海俊傑）

近照曝光雙頰飽滿面色紅潤

從該名網民在社交媒體分享的最新合照中所見，身處美國波特蘭的海俊傑留着一頭整潔俐落的短髮，以往因憂心過度而凹陷的雙頰明顯飽滿了不少，面色紅潤，面對鏡頭時展露出久違的燦爛笑容，狀態不俗。對比去年太太病重及剛離世時，他滿臉憔悴、眼窩深陷且身形暴瘦的模樣，如今可謂判若兩人。貼文隨即引來熱烈討論，網民紛紛盛讚他如今氣色極佳、狀態大勇，看到他終於能夠重新振作並重拾笑容，大家在感到欣慰與放心的同時，亦紛紛留言大表支持，祝願他往後平平安安。

有網民之前偶遇海俊傑滿臉憔悴。（Threads截圖）

近照曝光雙頰飽滿面色紅潤。（小紅書圖片）

7月美國多站巡演

為免身邊親友掛心，海俊傑早前已積極着手調理身體，並於今年3月對外公布復出，遠赴內地投入短劇拍攝，冀以緊湊的工作步伐助自己重啟生活。從其近期動向可見，他經已全面重投舞台——7月巡迴演唱會橫跨美國多個城市，足跡遍及波特蘭、西雅圖、波士頓等地。如今他以神采飛揚的狀態登台獻唱，既盡顯專業演藝功力，亦向外界宣告自己已逐步走出喪妻之痛，迎來嶄新起點。

海俊杰早前已積極着手調理身體。（IG@gabrielocean1117）