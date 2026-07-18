阿嬌鍾欣潼瘦回巔峰親授六招　網民集體錯重點狂讚凍齡神顏

現年45歲的鍾欣潼（阿嬌）自瘦回巔峰後，狀態一直好到爆！日前她在社交平台上載短片，大方向網民親授「不運動不節食」養成易瘦體質的六大習慣。不過，大批網民看完短片後竟然「集體錯重點」，紛紛將焦點放在她的超凍齡神顏上，留言區瞬間被瘋狂洗版！



阿嬌回復巔峰時期的狀態。（小紅書@鍾欣潼）

親授六大習慣養成易瘦體質

阿嬌在短片中坦言，自己曾與易胖體質糾結多年：「能維持現在的狀態，真的花了不少心思。」 為了幫大家輕鬆減肥，她整理了六個生活好習慣。在飲食上，她提倡固定三餐，兩餐之間空腹4到5小時讓身體有時間消化，並要戒掉隨手抓零食的習慣。阿嬌更強調不要盲目戒澱粉，長期不吃反而會變成易胖體質，提倡晚餐一定要吃一小拳複合碳水，並要補充足夠水分及少吃高糖水果。

親授六招。（小紅書@鍾欣潼）

減肥最重要是好眠加保持心境開朗

除了飲食，阿嬌指出情緒和睡眠也是關鍵。她笑言：「壓力大、愛生氣真的會給自己氣胖」，因為焦慮會令熱量轉化為內臟脂肪。而足夠的睡眠更是事半功倍，建議每晚11點前睡覺。她最後信心滿滿地總結：「這六個習慣沒有一條讓你餓肚子或者是大出汗，只要持之以恆，易瘦體質真的可以養出來哦」。

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網民集體錯重點狂讚阿嬌

雖然阿嬌傾囊相授瘦身秘笈，但網民們的關注點卻完全不在內容上，而是全程被阿嬌的精緻美貌深深吸引！影片中的阿嬌以簡約素色白Tee出鏡，皮膚白皙透亮、五官立體，360 度毫無死角。留言區瞬間變成大型「讚美大會」，網民紛紛狂讚：「光看你臉了，太漂亮」、「我也是一點沒聽，就看臉了」，甚至連她躺在床上的側臉都被瘋狂洗版：「怎麼連躺床上也可以這麼美」，網民更笑指：「嘰哩咕嚕說什麼呢，好美」。看來阿嬌的逆天顏值，比瘦身大法的吸睛力更強！