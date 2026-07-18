「千萬富婆」陳靜巴黎鐵塔下大曬逆天長腿　裙襬開衩直達危險區

現年37歲的「性感女神」陳靜（DaDa），自2013年憑藉電影《低俗喜劇》中「爆炸糖」一角奪得香港電影金像獎「最佳女配角」後，演技備受肯定，成功由𡃁模轉型為實力派演員。日前，陳靜再次於社交平台大派福利，曬出在法國巴黎鐵塔下身穿紅色高開衩長裙的火辣影片。照片中的她展現出招牌的魔鬼身材與逆天長腿，身形線條玲瓏有致極吸睛。

陳靜大騷逆天長腿。（IG@dadachan）

陳靜大騷逆天長腿。（IG@dadachan）

走過健康低潮 活出自在人生

回顧陳靜的演藝之路，她曾憑著亮麗外表與火辣身材走紅，隨後更以精湛演技摘下金像獎殊榮。然而，演藝圈的高壓環境也曾讓她患上嚴重的耳水不平衡而被迫短暫停工休養，給予自己空間調整身心。近年她放慢工作腳步，雖然近年她在影視圈的產量大幅減少，處於半淡出狀態，但這絲毫不影響其優渥的生活品質。相反地，她的生活質素不跌反升，富貴程度更是幾級跳，展現出驚人的財力，引來無數網民艷羨。

曾患上嚴重的耳水不平衡被迫停工。（ig@dadachan）

進駐西九千萬豪宅

雖然處於半淡出影壇的狀態，但陳靜的經濟實力卻愈發雄厚。她不僅已成功進駐西九龍的千萬級名貴豪宅，平日的生活更是充滿儀式感，熱衷於周遊列國享受人生。早前，她便大方分享了自己遠赴歐洲的奢華度假之旅。她先後前往巴黎、西班牙及意大利等地，展開了結合時尚與運動的高爾夫球度假行程，生活過得相當愜意且富貴。