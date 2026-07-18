鍾培生認莊雅婷已誕女　澄清轟網民惡毒言論：對未滿月BB講呢啲？

百億富四代鍾培生（Derek）日前因「五子一女」以及「生一個娶你返嚟做乜」的言論，在網絡上掀起重男輕女的輿論風暴，更與網民在Threads上隔空交火。眼見網絡輿論越演越烈，一向火爆的鍾培生日前親自拍片全面回應。

鍾培生巨舖開幕，太太莊雅婷挺巨肚撐場。（資料圖片）

有網民在Threads上留言調侃鍾培生：「希望佢6胎都係女BB。」（Threads）

鍾培生開火反擊網民（Threads）

鍾培生拍片澄清言論爭議

影片開首，鍾培生先為「家事」作定調。他坦言自己一向的原則是「家事不需要向任何人交代」，因此過往對於家事一律不作回應。對於今次的「傳聞」，他首先指出當中的錯漏：「最錯係我個女都唔係13號出世」，更不滿部分言論帶有引導性，營造出「生女好失禮」的負面觀感。

鍾培生在IG限時動態分享自己在醫院陪伴莊雅婷。（IG@khdcheung）

眼見事件已經曝光並持續發酵，他決定挺身而出：「既然都見咗光，我今日就清清楚楚交代返件事。」他霸氣重申自己「行得正，企得正，做乜嘢都係光明正大」，並深知自己與太太的一舉一動都備受廣大市民及傳媒關注，因此這次必須親自拍片表明立場，以保護剛出世的小朋友。

鍾培生拍片承認莊雅婷已誕女，但不是7月13日出世，同時亦為近日爭議作出回應。（IG@khdcheung）

鍾培生澄清「生一個娶你返嚟做乜X嘢」純屬情境題

片中鍾培生首先為自己平反，強調當日的出位言論被外界斷章取義，他解釋當時在網台節目《巴打圍爐》中，主持人是問及「如果老婆只想生一個點算」的情境題，而他那句惹火的「生一個娶你返嚟做乜X嘢」，正是在該特定語境下的直率回應。

鍾培生強調他那句惹火的「生一個娶你返嚟做乜X嘢」是一個「假設性問題」的誇張化表達。（IG@khdcheung）

他重申每個人對婚姻和家庭的藍圖、選擇都完全不一樣，並表示日後有機會會再與主持人詳細探討這個觀點，而非外界所選渲染的強硬與不尊重。

鍾培生怒轟酸民連初生嬰兒都踩

鍾培生又澄清，早前在Threads上反擊網民「祝你生六個女」的言論「惡毒」，並非不滿「生女」，而是因為該網民留言提及「墮胎」，他認為這才是惡毒的言論。眼見網民的攻擊已經牽涉到剛出世的無辜女兒，身為爸爸的他必須挺身而出：「究竟人生有幾唔如意，先會對一個未滿月嘅BB講呢啲說話？」

鍾培生痛斥酸民惡毒：「究竟人生有幾唔如意，先會攻擊初生BB？」（IG@khdcheung）

他再次重申無法理解網民對初生嬰兒的滿滿惡意，但亦大方表示很感恩全家目前都非常幸福健康。同時，他對鏡頭鄭重承諾，未來無論妻女是否願意曝光於社交平台，他都會給予 100%的支持；若她們選擇低調，他與太太Angel（莊雅婷）絕對會用盡全力保護小朋友的私隱。

鍾培生片尾深情告白妻女

到了影片尾聲，一向言辭犀利、攻擊力極強的鍾培生徹底被父愛融化。剛下班的他對著鏡頭，向老婆及剛出世的女兒送上最深情的告白。

鍾培生最後向老婆及剛出世的女兒送上最深情的告白。（IG@khdcheung）

他承諾未來會付出最大的努力，將世上最好的東西都給予妻女，更眼神溫柔地向女兒保證：「爸爸會保護你、照顧你、錫晒你。」 最後更以一句溫柔的「I love you」作結。這番真情流露的「全職奶爸」宣言，與他平時在擂台上的狠勁形成強烈反差。