鍾培生目標「五子一女」惹爭議　獲祝生6個女反擊：咁惡毒嘅說話

「百億富四代」鍾培生（Derek）今年3月才以電影級規格向民建聯小花莊雅婷高調求婚，本月初鍾培生攜巨肚太太出席開幕活動，首度承認即將升格人父，近日有報道指，二人的愛情結晶品已於7月13日順利出世，是一名千金！換言之，鍾培生成功解鎖了他宏大生育藍圖中的唯一女兒名額，目前距離「五子一女」的終極目標尚餘五個兒子。

「富三代」鍾培生（Derek）今年3月在淺水灣大宅以電影級規格向民建聯小花莊雅婷求婚，當時已被指是「雙喜臨門」。（IG@khdcheung）

不過喜訊傳出後，鍾培生過往在網台的「造人言論」隨即被網民翻炒，更在Threads上與網民爆發激烈隔空交鋒，演變成一場有關「封建父權」的網絡大戰！

莊當鍾培生被問太太雅婷是否懷孕時沒有正面回答，只說：「你望吓佢個樣啦。（記者：即係係啦）唔回答呢個回答，多謝晒，多謝晒！」

鍾培生曾狂言「生一個娶你做乜」

鍾培生早前接受網台節目《巴打圍爐》訪問時，曾毫無保留地分享自己的「造人藍圖」。他坦言目標是生夠六個，更在節目中霸氣直呼：「生一個娶你返嚟做乜嘢！」

鍾培生曾表示最好生夠「五子一女」，更霸氣直呼：「生一個娶你返嚟做乜嘢！」（IG@khdcheung）

至於為何在六胎中堅持只要「一女」？鍾培生當時解釋，因為自己對女兒完全沒有抵抗力，嚴父形象只要面對女兒就會一秒融化，所以女兒一個就經已足夠，更表明「女一定要縱、要貴養」。

網民祝「6胎全女」變惡毒？鍾培生親自回覆開火反擊

隨著首胎女兒出世，這番「五子一女」的言論再度成為網絡焦點。有網民在Threads上開玩笑留言調侃：「希望佢6胎都係女BB。」

有網民在Threads上開玩笑留言調侃鍾培生：「希望佢6胎都係女BB。」（Threads）

沒想到這句看似祝福的留言，卻瞬間踩中鍾培生的地雷。他隨即親自留言開火反擊：「究竟人生有幾唔如意，先可以對住一個素未謀面嘅人，講啲咁惡毒嘅說話，好感恩我全家都好幸福。」

鍾培生開火反擊網民：「講啲咁惡毒嘅說話。」（Threads）

鍾培生將「生女」標籤為「惡毒說話」的回應，隨即點燃網民怒火，大批網民紛紛留言反駁和圍剿他：「生女好差咩？」、「點解話生女係惡毒？你覺得生女係詛咒？你性別歧視呀？」、「清朝封建父權男」、「到底係咩人先講得出呢啲咁唔尊重女性嘅說話？」