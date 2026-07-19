Jennie深夜突曬「頭貼神秘男」親密拍立得照　引粉絲狂猜男方身份

韓國天團BLACKPINK的成員Jennie，18日突然在Instagram限時動態曬出與「神秘男」的親密拍立得照，且並未附上任何文字說明，貼文曝光後隨即引發熱議。



然而，這突如其來的照片，也讓不少粉絲感到震驚，紛紛直呼「救命別嚇我，是新專輯而已對吧？」

Jennie曬與「神秘男」的親密拍立得照。（IG@jennierubyjane）

更多Jennie照片：

+ 12

Jennie昨深夜突發親密拍立得照 小鳥依人般靠在神秘男肩膀上

Jennie在昨日深夜透過IG限動PO出一張拍立得照，只見畫面中她一襲長髮，將頭靠在一旁的藍衣男子身上，動作十分親密，還特別用白色愛心的表情符號，幫男子的臉打上馬賽克，男方的真實身份被保護得十分嚴實。

大批粉絲驚呼「什麼意思啊」：新歌MV男主角吧

然而，這張照片曝光後，隨即在網路上引發熱議，大批粉絲看完後驚呼，

「Jennie？？？什麼意思啊啊啊啊啊」

「蛤什麼東西啦」

「誰來跟我解釋一下」



更有不少人猜測她是在進行宣傳，

「我相信一定是新歌啊啊啊」

「一定是《Less than a lover》MV劇透，一定是」

「新歌MV男主角吧」

「我覺得可能是新MV男主，不排除是交往對象，但我覺得不太可能就是了」

「感覺是劇透」

「新MV，上次預告了」



不過也有些粉絲表示，如果是Jennie的交往對象，那他們也會表達支持，

「30歲了真要交往一個也正常吧」

「Jennie完全交男友自由」

「新歌或新男我都支持」



【延伸閱讀】Jennie解放好身材曬「裸色豹紋比堅尼」辣照 引粉絲暴動：受不了（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 8

延伸閱讀：

Karina跑去年糕店打工！李泳知直呼要罷工 李光洙竟拿馬糞砸都敬秀

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】