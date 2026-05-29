Jennie爆「熱戀內地頂流男星」網猜張凌赫、肖戰　一度登熱搜第一

BLACKPINK成員Jennie近日遭爆「曾與內娛頂流戀愛」，消息一出立刻衝上微博熱搜，引發大批網友瘋猜男方身分。



不過，整起事件其實源自中國大陸娛樂圈經紀人李登科在直播中的一句爆料，由於全程缺乏實質證據，加上內容存在不少邏輯漏洞，也讓外界質疑根本只是話題炒作。

近日遭爆「曾與內娛頂流戀愛」，消息一出立刻衝上微博熱搜，引發大批網友瘋猜男方身分。（IG@jennierubyjane）

更多知名內娛經理人李登科爆料Jennie曾與內娛頂流戀愛內容：

+ 8

李登科日前在直播中語出驚人，聲稱：

Jennie曾和內娛頂流交往。

甚至形容「整個內娛圈都很震驚」。然而，他並未提出任何照片、同框畫面或行程交集等證據，也沒有點名對象身分，只以模糊的「頂流」稱呼帶過，引發外界質疑可信度不足。

李登科過去就曾多次爆料藝人戀情與分手消息，包括鹿晗、關曉彤及周也等話題，但不少內容最後都遭質疑是為了流量操作，因此他的說法也始終備受爭議。

Jennie曾與內娛頂流戀愛話題引起網友熱議：

+ 2

此外，不少網友也認為整起傳聞存在明顯現實矛盾。由於Jennie平時公開活動多以韓語與英語交流，中文能力有限，若真與中國頂流藝人交往，雙方在語言與文化上的溝通難度並不低。

再加上Jennie近年事業重心幾乎都放在歐美市場，2024年至2026年間頻繁進行世界巡演、時尚活動與音樂製作，日前才剛現身首爾香奈兒大秀，公開行程幾乎滿檔，外界也找不到她與中國男星私下接觸的蛛絲馬跡。

更多jennie照片：

+ 9

而「內娛頂流」定義本身也相當模糊，微博上更有大批網友開始瘋猜肖戰、王一博、張凌赫等人氣男星，但截至目前為止，完全沒有任何證據顯示Jennie與相關藝人存在戀愛關係，整起事件仍停留在網路傳聞階段。

【延伸閱讀】Jennie新歌歌詞露骨充滿性暗示 舞姿過火遭網民轟低俗不雅（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 4

延伸閱讀：

Jennie父親「遭冒名出書要爆女兒私生活」 公司發聲闢謠怒喊告

女神有苦口難言！男子假冒Jennie爸爸 韓韶禧更慘「遭親媽吸血」

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】