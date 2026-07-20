「百億千金」林恬兒現身台北　拎名牌手袋嚐平價美食反差畫面曝光

香港豪門千金林恬兒（Emily）近日低調現身台北，除了特地到台替好友關穎慶祝50歲生日，也趁著行程空檔重溫兒時回憶，前往台北東區老字號甜品店「東區粉圓」，還大方分享自己品嚐美食的畫面，引起不少網友關注。



現年41歲的林恬兒透過社群限時動態曬出站在「東區粉圓」店門口的照片，只見她穿著淺藍色平口套裝、戴著墨鏡，一邊享用招牌粉圓冰，一邊用英文寫下「美好的童年回憶」，透露這間店對她而言別具意義，也讓人看見她對台灣的深厚情感。

林恬兒現身台北，替好友關穎慶祝50歲生日，也趁著行程空檔重溫兒時回憶。（IG@emilylam.ho）

更多林恬兒（Emily）照片：

+ 10

除了回味兒時滋味，林恬兒也分享自己坐在店內吃甜品的模樣，還幽默自稱是「超級愛吃甜食的女孩」。

身為出身豪門的她，沒有任何明星架子，和一般顧客一樣在店內悠閒享用平價甜點，親民作風讓不少網友印象深刻。此外，她還曬出一張站在熱炒店料理區前的照片，笑稱那裡是自己最愛的宵夜去處。

這趟台灣行，林恬兒除了出席關穎的生日聚會，也陸續分享牛肉麵、紅油抄手等台灣小吃，如今再曝光東區粉圓與熱炒店等口袋名單，不少粉絲也跟著朝聖，直呼原來豪門千金私下也是道地的台灣美食愛好者。

林恬兒是已故麗新集團創辦人林百欣的孫女，也是林建岳與前妻謝玲玲的長女，不僅遺傳母親的亮眼外貌，還擁有美國哥倫比亞大學政治學碩士學歷。她2014年與富商何柱國之子何正德（Kent）結婚，目前育有一子一女，一家四口生活幸福美滿。

【延伸閱讀】何柱國逝世｜兒子何正德娶林建岳大女林恬兒 婚禮港澳特首到賀（點圖放大瀏覽▼▼▼）

+ 21

延伸閱讀：

第一千金芬蘭旅遊狼狽睡機場 豪擲百份紅包管理員也有

關穎深夜亂髮直播！ 醉嗆老公：重口味當年才娶我

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】