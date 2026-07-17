蘇志燮自揭有「嚴重PTSD」　寧跳直升機也不搭地鐵：那段回憶太慘

韓國演藝圈的「男神天花板」蘇志燮，近日現身主持人河智英的YouTube頻道《Guerrilla Ha Ji-young》，為新劇《金特務》（Agent Kim）進行宣傳。訪談中，蘇志燮不僅展現了私下細膩、紳士的一面，更在趣味選擇題中大方分享了自己的生活哲學與出道初期的辛酸往事。



首度挑戰「高中生爸爸」 蘇志燮：被叫爸爸還很陌生

在新劇《金特務》中，蘇志燮飾演一名為了守護失蹤女兒而展開硬派追擊的父親。他透露，這是他演藝生涯中首度挑戰擁有「高中生女兒」的父親角色。蘇志燮笑說：

雖然從《對不起，我愛你》那時開始，被叫『大叔』已經快21年了，早就習慣了，但在戲裡被叫『爸爸』還是覺得有點陌生、不太自在。

蘇志燮（《金特務：本色回歸》劇照）

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該劇被韓媒封為「韓版《即刻救援》（Taken）」。蘇志燮在劇中不僅有穿著圍裙煮飯的居家模樣，更有大量赤手空拳與持刀的動作戲。他強調，他的動作戲重點不在於「打架」，而是將「情感」融入每一拳之中，希望能展現出父親守護家人的深切情感。

反差萌！「整理王」蘇志燮私下超居家

蘇志燮在訪談中展現了令人意外的居家面貌。主持人提到，蘇志燮在公益勤務要員時期就曾因「垃圾分類做得太完美」而聞名。對此，蘇志燮大方承認：「我私下也常做家事，煮飯基本也沒問題。如果不懂怎麼煮，看YouTube教學就好了。」展現出男神極具生活氣息的一面。

超狂二選一：寧願跳直升機也不搭「地獄地鐵」

在趣味遊戲「So Pick」環節中，蘇志燮的回答引發全場爆笑。被問到「穿著安全裝備從直升機跳下」或「週一早上8點搭乘地獄地鐵」時，他毫不猶豫地選擇跳直升機。他解釋：

出道初期住在仁川，每天都要搭首班車通勤，那段回憶真的太痛苦了，對地鐵有一點PTSD（創傷後壓力症候群）。

蘇志燮回憶起20多歲出道初期搭地鐵的景象，表示當時有過一段創傷後壓力症候群。（YouTube@유튜브하지영）

活在當下！拒絕回到20歲的理由超真實

當被問到「獲得100億韓元（約5298萬港元）」與「時光倒流回20歲的蘇志燮」時，蘇志燮果斷選擇了100億。他感性地表示：「我完全不想回到20歲。那時候太辛苦了，要為了賺錢拼命演戲。我更喜歡現在的自己，每一瞬間都盡了全力，所以完全沒有遺憾，也不想回去。」

自律男神的「神教訓」：想動起來？先穿襪子！

蘇志燮的自律也是出了名的。他分享自己沒拍戲時的規律作息：早起吃飯、上午練拳擊、下午健身。當主持人問到如何克服懶惰時，蘇志燮分享了一個絕招：「不要思考，總之先『把襪子穿上』！穿上襪子，你就不得不出門了。」這番「穿襪子名言」也被網友瘋傳，大讚男神的行動力。

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