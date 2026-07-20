余文樂離婚｜王棠云「皮帶大王千金」背景起底　百億家族曾爆欠債

現年44歲的余文樂今日（20日）突然在社交平台拋出震撼彈，宣佈與台灣妻子王棠云離婚，結束近9年夫妻關係。余文樂表示「往後我們永遠是家人」，而王棠云亦發長文感性回應「只是彼此之間少了這一層關係」。消息一出震驚全網，而身為「皮帶大王千金」的王棠云，其家族背景也再次成為網民焦點。



余文樂2017年與台灣「皮帶大王」千金王棠云結婚。（余文樂IG圖片）

余文樂在2017年與台灣女星王棠云結婚後育有一仔一女。（微博@余文樂）

父親為皮帶大王全盛期坐擁過億身家

能娶到王棠云，余文樂當年被外界指是「娶到金礦」。王棠云是不折不扣的頂級豪門千金，她的父親王東生是台灣亞美集團總裁，亦是第一批赴內地投資的台商，在內地擁有不少工廠，屬全球最大的皮帶企業，全盛期家族資產估計破百億，有傳最風光時1年營收高達60億台幣（約14億港元），因而被冠以「皮帶大王」的稱號。王棠云從小就受到父親寵愛，出入都擁有名車接送，連她自己都曾表示，以前過的就是活生生的真人版公主生活，每天無憂無慮不愁吃穿，只要打扮得漂漂亮亮便可。其家族生意規模極其龐大，王東生更被列為娛樂圈中「大王級別」的超有米外父，家世顯赫一時。

余文樂當年結婚被外界指是「娶到金礦」。(IG圖片)

王棠云父親是台灣亞美集團總裁王東生。（IG@ lok66）

曾捲廿億巨債豪宅慘遭拍賣

不過，王棠云的豪門之路走得並不平坦。女方家族集團曾爆出重大財務危機，有傳欠下廠商高達20億台幣（約5億港元）巨債，甚至有黑衣人到其經紀公司樓下追債。隨後其家族名下多棟台中豪宅更慘遭拍賣，而當時余文樂則選擇霸氣力撐，承諾攜手同行。

王棠云家族集團曾爆出重大財務危機。（IG@sarah9_23）

擁演員模特雙重身份

王棠云擁有高挑身材與清純外表，曾為不少時裝雜誌擔任封面女郎。2010年，她憑藉出演偶像劇《流氓校長》正式以演員身份出道，打開知名度。同年，她更參演了天王周杰倫《雨下一整晚》的MV。之後她陸續接拍了電影《球愛天空》、《十萬夥急》等多部作品，活躍於台灣演藝圈。

王棠云曾參演周杰倫《雨下一整晚》的MV。（MV截圖）

余文樂和王棠云是在2016年底公開戀情，當時讓不少玻璃心的粉絲都心碎了。（IG@lok666 ）

余文樂與王棠云一直相當恩愛。（IG：@sarah9_23）