余文樂離婚丨回顧演藝圈兄弟決裂史　與陳冠希周柏豪因女反目斷交

現年44歲的余文樂今日突然於社交平台宣布，與台灣「皮帶大王」千金王棠雲離婚。回顧其演藝生涯，最為外界津津樂道的除了一部部經典影視作品，還有他與昔日圈中兄弟的種種恩怨糾葛。余文樂的「兄弟團」在過去十多年間，經歷了驚天動地的洗牌。



余文樂於社交平台宣布與台灣「皮帶大王」千金王棠雲離婚。（微博＠余文樂）

余文樂陳冠希追求鍾欣潼爆發「後台爭執」

余文樂與陳冠希早於2002年一同拍攝《無間道》，當時二人同被視為影帝接班人，其後亦曾聯手出演多部電影。2003年傳出二人同時追求鍾欣潼，後來於某頒獎禮後台狹路相逢，爆發知名的「撞膊爆粗」風波，當時二人差點動手。近年陳冠希更多次於社交平台針對余文樂自家品牌發難，嘲諷其品牌設計。余文樂則以「面對攻擊最好的報復就是成功」隔空回擊。時至今日，二人仍未有冰釋前嫌的跡象。

余文樂陳冠希追求鍾欣潼爆發「後台爭執」。（網上圖片）

余文樂周柏豪早年因女反目

余文樂與周柏豪早年一同效力由余文樂出任隊長的「橫洲工業」籃球隊，二人並肩作戰，締造無數精彩戰績。可惜這份深厚的兄弟情，在2013年前後徹底破裂。當時盛傳，周柏豪私下與隊內一名隊友的親妹妹交往，其後更傳出他對女方「食完即棄」，釀出感情風波。身為隊長的余文樂為此事大為氣憤，覺得周柏豪辜負了兄弟之間的信任，一怒之下將他逐出球隊。自此二人斷絕聯繫，多年毫無互動。

傳余文樂周柏豪早年因女反目。（Weibo@摩登天空）

余文樂遭逐出郭富城、張智霖富豪超跑圈

當年余文樂在沈嘉偉引薦之下，順利打入由郭富城、張智霖等人構成的富豪超跑圈子。當年坊間傳言，余文樂在籌備自家潮牌「MADNESS」期間，曾尋求沈嘉偉的I.T集團協助拓展內地市場，卻遭到對方拒絕。其後余文樂轉而獨自接洽內地資本合作，此舉據悉令沈嘉偉大為不滿，覺得他過橋抽板，二人關係從此決裂。往後郭富城與沈嘉偉的聚會場合，再也見不到余文樂蹤影。

余文樂遭逐出郭富城、張智霖富豪超跑圈。（網上圖片）

余文樂彭于晏圈中公認鐵兄弟

在因名利、感情而崩塌的兄弟關係中，余文樂與彭于晏的交情，無疑形成了強烈對比。兩人於2002年合作偶像劇時結緣。在彭于晏因合約糾紛陷入低潮時，余文樂主動引薦他開拓香港市場。在余文樂結婚時，更是邀請彭于晏擔任伴郎。兩人亦不時在社交平台貼出「貼頭合照」與幼稚互動，被稱為演藝圈的「真愛」。