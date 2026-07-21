陳自瑤遠赴三千公里新疆帶貨　下排牙齒驚現「黑三角」惹熱議

現年44歲、被譽為無綫「最索人妻」的陳自瑤（Yoyo），近年憑藉防腐級的凍齡美貌與努力不懈的事業心，在香港及內地人氣全面飆升，帶貨成績有目共睹。近日，她的事業版圖再創全新高峰，竟然無懼舟車勞頓，遠赴距離香港超過3,400公里的新疆，現身當地街頭開展戶外直播帶貨。她此行的主要任務是推銷當地特產葡萄，如此破格且極具考驗的嘗試，隨即吸引大批網民湧入直播間圍觀，大家對她願意走到如此偏遠地區工作的拼搏精神紛紛表示佩服。

陳自瑤遠赴新疆助農。（抖音@陳自瑤yoyo）

遠赴三千公里外新疆帶貨

從直播畫面中所見，陳自瑤當日的造型可謂別出心裁，她悉心穿上一襲充滿夏日浪漫風情的藍色花花吊帶裙，頭戴白色喱士圍巾並身披同系列外套，在充滿異國情調的新疆街頭顯得仙氣飄飄，極具視覺效果。在帶貨過程中，陳自瑤更是全情投入、毫無女神架子，為了落力推銷商品，她在鏡頭前不斷手舞足蹈、情緒高漲地與觀眾互動，落力程度令人讚嘆，全程展現出天花板級別的專業精神與強烈感染力，敬業態度獲廣泛好評。

陳自瑤一襲充滿夏日風情的藍色花花吊帶裙，頭戴白色喱士圍巾並身披同系列的外套。（抖音@陳自瑤yoyo）

陳自瑤直播驚現「黑色三角」

不過，在陳自瑤落力帶貨期間，有眼利的網民將其真實狀態的直播畫面截圖放大，意外發現她開口說話時，下排牙齒疑似出現了「黑色三角」的牙縫黑影。這幕細節隨即引發網絡熱議，有人猜測她是否有吸煙習慣導致牙齒變色，亦有許多網民擔心她是出現了牙齦萎縮的症狀。由於牙齦萎縮屬於不可逆轉的口腔問題，不少粉絲看後紛紛表示憂心，高度關注偶像的牙齒健康狀況。

事實上，娛樂圈藝人因笑容而被懷疑牙齦萎縮的情況屢見不鮮。今年4月，視帝黃宗澤（Bosco）接受傳媒訪問時，亦曾被網民指出其開口說話和微笑時，上排牙齒牙根大面積外露，牙齒看起來比以前更長且牙縫變寬，疑似有明顯的牙齦萎縮跡象，一度令大批網民擔心其身體狀況。

陳自瑤零濾鏡生圖曝光引熱議

不過，隨着直播熱度持續攀升，有部分網民將焦點放在她在「零濾鏡」戶外鏡頭下的容貌上，甚至刻意截取直播生圖上傳至社交平台，意外掀起一場關於其真實狀態的網絡熱議。有網民認為在特寫鏡頭且強烈陽光下，44歲的她難免顯露出些許歲月痕跡。但絕大多數網民則力撐陳自瑤，直言在毫無修圖的情況下，她依然保持着極佳的膚質、緊緻的輪廓與纖瘦身形，大讚她保養得宜，無愧為公認的凍齡女神，更有網民直言這種自然且活力滿滿的拼搏狀態才是最美。