44歲陳自瑤親自駕駛小型飛機圓夢　網民狂推TVB開拍《衝上雲霄3》

現年44歲且素有凍齡女神之稱的陳自瑤，近年來不僅在演藝事業上屢創佳績，私下更不斷努力自我增值。近日她在社交平台上分享了自己身穿機師造型的短片與照片，開心宣布成功挑戰駕駛小型飛機，更興奮地向粉絲喊話：「Call me Captain Yo！」。

陳自瑤真正駕駛小型飛機。（IG@chenchiyiu）

網民力推「新一代機長」衝上雲霄

大批網民紛紛強烈建議TVB開拍《衝上雲霄3》，讓陳自瑤當上女主角。在IG分享的相中，她穿上筆挺帥氣的白色機師制服，戴上專業飛行耳機，英姿颯爽地坐在小型飛機的駕駛艙內，對著鏡頭展露自信且滿足的笑容。她更興奮地向粉絲喊話，叫大家以後改口尊稱她為「機長」，字裡行間洋溢著成功挑戰自我、順利完成人生清單中一大夢想的喜悅。

由跑道滑行到升空全程親自操縱

從陳自瑤分享的短片中可以清楚看見，這次的飛行初體驗絕非只是單純穿上制服擺姿勢拍照「打卡」。在專業教練的貼身陪同與指導下，陳自瑤親自手握駕駛桿，由地面的事前安全檢查、跑道上的安全滑行，到最後成功加速起飛，每一個關鍵環節都親身參與。當飛機順利升空並翱翔於天際時，她難掩內心的激動與享受，除了專注感受駕駛飛行的樂趣，更不忘在空中自拍留念。整個過程對她而言不僅是一項全新的極限挑戰，更是一趟洗滌心靈的療癒旅程。她在貼文中感性表示：「親自駕駛飛機飛上天空那種感覺實在太治癒，已經愛上。」