陳健安生日會笑言不被年齡限制　更被粉絲追問幾時開紅館

唱作歌手陳健安本月15日生日踏入40歲，日前其歌迷會「本原族」為他舉行「Funny Forty Birthday Party」。其中「Funny Forty」倒轉剛好是他新歌《課題分離》諧音，相當有心思。生日會除了玩遊戲、抽獎、單對單合照外，安仔更盲抽解答Fans疑問，最多人問的包括：「轉字頭」心情？幾時開紅館個唱？

歌迷會「本原族」為陳健安舉行「Funny Forty Birthday Party」（公關提供）

陳健安生日轉字頭

安仔揚言年齡只是數字，「轉字頭」沒大感覺，最緊要活得自在，他說：「希望我嘅『自在』感染到人，大家都自在、快樂地生活！可能今年做嘅題材，例如《課題分離》等等，講緊點樣令自己更快樂、更自在，希望大家都可以。」

「本原族」成立4周年，亦是第4年為安仔辦生日會。全場玩了一個好複雜的熱身遊戲：Fans根據抽到的相片、文字或歌名，與其他Fans結合成安仔曾演出的場合和表演內容。全場百幾人走來走去湊答案，非常熱鬧。而安仔就帶了十幾個私伙公仔和禮物抽獎送禮，他更在神秘的位置簽名搞驚喜。最搞笑是他帶了一個變聲器的咪高峰，用怪異的聲音唱歌和講說話，全場笑不攏嘴。

陳健安生日轉字頭（公關提供）

喜見歌迷會被AI評瘋狂

對於Fans悉心籌備生日會，安仔表示感恩和期待，甚至緊張到失眠，說：「因為搞一個生日會係好複雜，又要諗遊戲、布置、設計、整人型立牌、搵地方、出邀請，每年嘅生日蛋糕都好靚，真係好多謝佢哋！」據說AI指「本原族」不按理出牌，辦的生日會亦好crazy ，安仔笑說：「啱呀，好符合我嘅狀態。其實因為佢哋（Fans）令我好有安全感，可以做自己，喺佢哋面前可以好即興，諗到乜就做乜，講乜都得。我份人好跳，主持人又好跳，大家夾咗幾年好熟，成個生日會都好跳，我好鍾意咁混亂、無章法嘅氣氛。AI咁都知，犀利！」

對於Fans悉心籌備生日會，安仔表示感恩和期待，甚至緊張到失眠（公關提供）

陳健安被Fans追幾時紅館開個唱

Fans問他「轉字頭」感想，安仔說：「唔好俾年齡數字限制行為，唔好規定呢個年齡要做乜，或者唔可以做乜？應該著咩衫？最緊要做自己喜歡嘅事、快樂同埋開心，歲數只係一個紀錄。」今年初舉行的演唱會反應熱烈，Fans追問幾時在紅館開個唱？安仔坦言：「今年內唔會咁快再開大型演唱會，想再儲多啲歌。紅館、亞博都想，細啲嘅場亦都好想試，希望Fans無論咩場都嚟支持。」

被Fans追幾時紅館開個唱（公關提供）

生日會尾聲，安仔感性地說：「歡迎第一次嚟，或者啱啱加入嘅族人，一切都係緣份，無論幾時認識我，我都好珍惜。如果你哋覺『太遲』認識，我係好開心，因為代表『正』囉！好早之前嘅，無論由CAllStar開始又好，我都好珍惜、感恩，咁長時間嘅支持並唔簡單，唔係理所當然，多謝大家！」安仔承諾繼續做好作品，揚言「幾多貨」，Fan聞言歡呼。他又笑言：「多謝來自世界各地族人，我會國際化，但仍然會好『地』！」而Fans知道安仔愛看千字文，送他很多厚厚的信，甚至輯成書本，他好感動，揚言統統帶回家慢慢細閱。