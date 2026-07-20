謝賢逝世丨爺孫戀傳分手費2千萬　Coco自爆20幾歲雪卵一原因無生

「四哥」謝賢在香港影壇地位舉足輕重，今日驚傳死訊，謝霆鋒和謝婷婷兩兄妹證實爸爸死訊：「他平靜地走完了精彩而豐盛的一生」，消息震驚各界。謝賢外形風流倜儻，但他自稱拍拖時非常專一，愛上便會用盡全力去愛。四哥自言人生中拍拖的次數一隻手便數得晒，剛好有5段情，分別是嘉玲、蕭芳芳、甄珍、狄波拉（拉姑）及Coco，先跟甄珍結婚3年後離婚、後來跟拉姑結婚16年，誕下謝霆鋒以及謝婷婷，直到1995年協議離婚。

四哥2008年與女友Coco一起參加內地節目《舞林大會》。（節目截圖）

台上互動好甜蜜。（節目截圖）

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轟動全城的「爺孫戀」 與和平分手

2005年，年近70歲的謝賢與當時年僅20歲的上海女孩Coco相戀。這段感情最初不被外界看好，但兩人互相扶持走過12年。期間，四哥對女友照顧有加，不但供她留學，更教導她投資置業，甚至送上金條作保障，直言：「將來就算妳一無所有，也可以拿出來輕鬆應付生活。」然而，隨着謝賢年紀漸長，曾感性表示：「不想害人，她太年輕了。」最終四哥主動提出分手，鼓勵她多結交朋友，尋找更美好的未來。

Coco大談與謝賢相戀經過。（抖音截圖）

傳分手費2000萬港元

雖然兩人已經分手多年，但Coco近年轉戰內地社交平台，頻頻重提這段「爺孫戀」，巨細無遺地分享昔日甜蜜回憶，引發網民熱烈討論與爭議。針對坊間盛傳謝賢給予她2000萬港元分手費，Coco在直播中表示：「我想說不要再問這個問題，一個家庭在一起共同生活10幾年，我們也像普通的老百姓一樣，家庭的開銷，銀行的帳戶都是透明的，我們不存在誰給予誰，反正家裡有的大家就一塊用。」

憑電影《殺出個黃昏》獲得香港電影金像獎最佳男主角。（資料圖片／陳順禎攝）

自爆20多歲曾「雪卵」

另外，Coco又曾自爆為了當母親，在20多歲時進行了「雪卵」手術，將自己的卵子保存下來。她坦言：「不能成為一個母親，是我很大的遺憾。」並表示做媽媽是她一直以來的夢想，她認為：「我覺得女人一生，做過母親才是完整的。」儘管她具備身體與經濟條件完全獨立撫養孩子的能力，她的觀念仍然堅定，認為孩子應該是父母愛情的結晶。在未能建立一個完整家庭的前提下，她選擇放棄這一心願，此事也成為她生命至今的一大缺憾。

有傳四哥謝賢俾Coco 2千萬分手費。

大爆相戀細節 頻繁爆料 惹「過度消費」爭議

除了大談分手內情，Coco亦頻繁分享與四哥的相戀經過。她描述2004年初遇時，四哥曾在寒冬中打開皮褸讓她暖手，令她一見鍾情；又爆料當年謝霆鋒與張柏芝秘婚返港後，謝霆鋒並未向她斟茶，只是說了句「Coco我來了，我們結婚了」。她更在直播中直指不懂欣賞謝霆鋒的帥，笑言：「我怎麼會欣賞一個胸肌還沒有我大，身高還沒有我魁梧的人呢？」Coco連番高調重提舊事，雖然讓大眾對這段感情有了新的解讀，但由於內容涉及大量私隱，亦引來不少網民批評她不斷借四哥的名氣炒作，質疑她在過度消費這位剛離世的影壇傳奇。