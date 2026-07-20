謝賢逝世｜拍近200部電影 21年奪影帝︰以為拎完終身成就獎就冇

一代影壇巨星謝賢，今日傳來逝世消息，享年89歲。謝賢一生奉獻給演藝事業，1952年16歲時，正式考入嶺光公司演員訓練班，翌年轉投至迪華公司出道，拍了首部電影《樓下閂水喉》，自此名氣日增。1956年，秦劍與新加坡的何姓商人合組「光藝電影公司」，並把謝賢羅致其下。不久，謝賢就憑電影《999命案》正式走紅，當年的片酬冠絕全東南亞同期演員。

四哥謝賢奪得終身成就獎。

謝賢於5、60年代紅極一時，曾在電影作品中演出亦正亦邪角色。1956年的《遺腹子》，是個受盡後父欺凌，淒慘可憐的小子。1964年《花花公子》，初嘗公子哥兒生活，女友無數卻沒一個是真愛。1969年又以憤世疾俗的形象飾演《浪子》，要向虛偽的社會報復。他以個人魅力，形塑了一批六十年代後期出現的粵語片經典。

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1972年，謝賢曾經由幕前轉幕後，執導了依達小說改編的《窄梯》，以一部票房超過一百萬元的國語文藝片，成功轉型成為導演，隨後一共執導了八部影片，其中《明日天涯》（1973）的主題曲由羅文主唱。去到七十年代後期，他轉戰電視台，演出不少電視劇，最為人熟悉的，非《千王之王》（1980）中的「南神眼」羅四海莫屬，開啟了他演藝事業的另一章。

謝賢縱橫影壇近70年，年屆85歲才首次獲提名金像獎最佳男主角，結果更一擊即中。（《殺出個黃昏》劇照）

正當謝賢處於退休養老狀態時，林家棟以監製身份邀請他演出《殺出個黃昏》，而該片更成功為四哥迎來人生第一個金像獎最佳男主角獎項。當日公布入圍名單時。獲提名的謝賢更打趣表示：「我嗰時入行未有金像獎，到有的時候，我又減產，以為三年前得到『終身成就獎』，終身？無喇？點知今年有機會有提名，電影就係咁神奇，我要多謝田立秋（角色名），多謝蔡鳳「馮寶寶」一齊殺出個黃昏。更加要多謝觀眾支持《殺出個黃昏》呢一部咁有心的電影！ 」