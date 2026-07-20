謝賢離世｜四個小生活動掌摑曾江轟動娛圈　多年後承認夾做宣傳

影壇巨星謝賢，今日傳出離世消息，享年89歲。謝賢拍過不少膾炙人口的劇集及電影，但講到旅遊節目卻是少之又少，最為人熟悉的有TVB的《小生去旅行》系列，其後由2013年版胡楓、謝賢及Joe Junior三個小生，及後加上曾江的《四個小生去旅行》，但之後卻又發生了「掌摑事件」，轟動娛樂圈。

謝賢今年4月被集郵，當時四哥還很精神。（小紅書）

謝賢生前風流瀟灑，拍攝節目亦顯示出真性情，試過在《三個小生去旅行》期間，在未出街的片段爆粗，讓網民嘖嘖稱奇。至2015年加入曾江的《四個小生去旅行》，當時卻鬧出了小風波，有指曾江在遊莫斯科期間，意外受傷要坐輪椅拍攝，四哥卻有感對方「扮嘢」，其後更在宣傳記招上，謝賢提及此事時發火怒摑曾江，而夾在二人中間的胡楓，更慘被誤摑，事件真相一直是圈中謎團之一。

《三個小生去旅行》。（官方圖片）

掌摑曾江。（FB@TVB）

掌摑曾江。（FB@TVB）

掌摑曾江。（FB@TVB）

摑完仲好激動。（FB@TVB）

直至多年後，謝賢上了內地訪談節目《魯豫有約》，他才承認當時是大家夾好的宣傳伎倆，四人商量過後，決定由他出手，他跟曾江不止沒有隔夜仇，宣傳完畢後，他還請曾江食雪糕，二人十足老頑童。現時曾江、謝賢先後離世，確是演藝界的一大損失，令人心痛難受。