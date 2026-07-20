謝賢離世丨謝霆鋒16歲代父還債入行　謝婷婷隱世低調產女加國生活

當年謝賢與狄波拉貴為圈中紅透半邊天的明星夫婦，一對子女謝霆鋒與謝婷婷自小在傳媒的長槍短炮下長大，令霆鋒童年時對娛樂圈深感抗拒。惟後來謝賢因投資地產生意失敗，欠下高達千萬的巨額債務，年僅16歲的霆鋒為「代父還債」，毅然決定與英皇娛樂簽下一紙長約正式出道。

年僅16歲的霆鋒為「代父還債」。（微博@謝霆鋒）

謝霆鋒16歲代父還債入行

憑藉驚艷的外貌與獨特個性，霆鋒出道後迅速走紅。近年他更憑藉精湛廚藝在內地綜藝節目名利雙收，加上積極涉足幕後製作、餐飲及房產投資，身家早已突破億億聲。事業有成的霆鋒亦極盡孝道，不僅曾送上價值500萬港元的名車予父親，更於2017年父親節豪斥8,500萬港元，以謝賢名義購入淺水灣豪宅作謝禮，徹底為父親解決財政危機。

謝霆鋒如今事業有成，亦極盡孝道。（微博@謝霆鋒）

謝婷婷隱世低調產女加國生活

相較於哥哥在商界與演藝圈的全面開花，妹妹謝婷婷則長年於加拿大生活，早年回港發展時曾任職模特兒及演員。由於自小接受西方教育、思想開放，婷婷昔日的感情生活相當多姿多彩，緋聞對象橫跨圈內外、星二代以至荷里活影星，吸睛度絕不比父親遜色。然而，近年她已轉趨低調，並於2019年突然在社交網站宣布誕下女兒的喜訊。至今，外孫女的生父身份依然是個謎，即使傳媒多次追問，謝賢亦處處表現出對小孫女的保護，支吾以對避談女婿是誰，令家庭私隱密不透風。

謝婷婷近日在IG大曬婚紗照。（IG@jennifertsetingting）

除了婷婷育有一女外，去年又與外籍老公再添一子。謝霆鋒與前妻張栢芝亦育有兩子，分別是長子謝振軒（Lucas）及次子謝振南（Quintus）。儘管謝賢平日予人個性火爆、容易暴躁的印象，但每次只要向他提起孫子與孫女，他便會立刻將煩惱拋諸腦後，笑得合不攏嘴，流露出滿臉慈愛，與平時威嚴的鐵漢形象簡直判若兩人。