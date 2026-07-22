美食新聞報道｜廖偉雄大馬憑叉燒封神　行仔試謝霆鋒最愛老店蛋撻

撰文：河伯
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《美食新聞報道》明晚（23日）「大廚發辦星馬篇」由米芝蓮大廚陳國強帶林映暉（暉哥）到新加坡、馬來西亞覓食。今晚二人來到大馬蕉賴（Cheras），該處以美食及夜市聞名。而移居大馬多年、人稱「阿燦」的藝人廖偉雄，亦在此處開設餐館，標榜港式美食，同時憑一味叉燒封神。

「大廚發辦星馬篇」。（公關提供）
阿燦以不經意的方式出場。（公關提供）

獨門「燦神叉燒」當地封神

二人一早來到阿燦的餐廳，門口已有不少慕名幫襯的食客等候。陳師傅先點了兩碗魚蛋麵，他說︰「魚蛋每日由人手打成，用嘅係當地西刀魚，做到鮮甜、彈牙。」說時遲那時快阿燦登場，他專登用港式粗獷手法出菜，將兩碗魚蛋麵「投放」在枱上，他笑說︰「知道係你咃嚟，製造下效果學下香港啲大排檔出菜。喺大馬唔得㗎，要好斯文兩隻手放低碗麵。」阿燦講到當初一開始經營，跟拍檔有共識魚蛋要真材實料，不添加防腐物質，所以不能擺放超過三日。來到阿燦主場不能不試「燦神叉燒」，陳師傅拆解此道菜美味的秘訣︰「呢度嘅叉燒係用腩肉，唔係香港用開嘅梅頭，食落有層次感，有肥有瘦鬆化又軟。仲食返我年青時叉燒嘅味道，有肉香味、醬香味，唔似而家啲放咗好多調味料。」阿燦亦憑此道菜在大馬封神。

阿燦在大馬封神，賣的魚蛋強調不用防腐劑。（公關提供）
燦神叉燒、魚蛋麵、炸魚餅、炸豆卜及龍躉片。（公關提供）

阿燦一口氣啃30個漢堡包

阿燦於80年代無綫經典劇集《網中人》中，飾演周潤發弟弟；內地新移民程燦。劇中他在快餐店一口氣啃下30個漢堡包的場面，令「阿燦」成為家喻戶曉的綽號。阿燦前年以表演嘉賓身份出席台慶表演，跟扮嘢老拍檔盧海鵬合作。

阿燦在《網中人》狂吃漢堡包成名。（公關提供）

行仔筲箕灣掃街試謝霆鋒推介

此外，今集蔡景行（行仔）、施焯日（Arthur）及黃婧靈（波波）分途出擊掃街。行仔來到筲箕灣金華街，為的是一間連Chef Nic謝霆鋒都推介過的西餅店，行仔說︰「佢對食物嘅執着唔使我講，所以一班《美食》主持都有共識，霆鋒食咩我哋食咩，越地（道）我哋越跟。」招牌的曲奇皮蛋撻重點是趁熱食，行仔解釋︰「霆鋒都講過蛋撻熱焫焫食，有天同地嘅分別。非常鬆化，蛋漿軟滑似食燉蛋，果然係蛋撻關注組嘅推介。」另一邊廂Arthur、波波被分派到尖沙嘴食非一般牛雜，特點是有齊牛骨髓、牛脆骨及牛小腸這些另類部位。

行仔慕名來試蛋撻。（公關提供）
招牌蛋撻。（公關提供）

接下來的鹵水店，是由旺角主店延伸到來交由囝囝打理，主打的墨魚、生腸、雞腎的味道跟口感，均有主店水準，勝在人龍較短。

Arthur、波波到尖沙嘴掃街。（公關提供）
試勻鹵水及牛雜。（公關提供）
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廖偉雄
林映暉（暉哥）
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