沈卓盈連續3年帶囝囝賣旗籌善款　自爆大病初愈後又再歷育兒焦慮

現年44歲的前TVB小花沈卓盈（Jessie）自2019年嫁給家族經營內衣生意的富商Calvin、並於2021年誕下兒子Jayden後，便淡出幕前專心相夫教子。近日她在社交平台分享與兒子一同參與「保良局賣旗日」的相片，透露今年已是連續第三年帶同兒子身體力行支持公益，希望讓孩子親身感受回饋社會的意義。當日沈卓盈以白色T恤配搭黑色短裙及運動鞋的樸素造型亮相，凍齡狀態讓不少網民大讚保養得宜，完全看不出歲月痕跡。

沈卓盈樸素穿搭展現凍齡狀態。（IG@jessie_sum）

連續三年帶囝囝行善賣旗。（IG@jessie_sum）

沈卓盈帶5歲愛子賣旗兼身教

活動當天，沈卓盈與兒子Jayden以「母子裝」溫馨上陣。繼承了媽媽優良基因與高挑身材的Jayden長相精靈，身上掛著紅色錢袋向途人積極募捐，面對鏡頭時更落落大方地豎起雙大拇指合照，表現毫不怯場。在賣旗過程中，他小心翼翼地為捐款市民貼上貼紙，態度親切投入並成功賣出大量旗子，活動結束後更順利獲頒感謝狀，為這次寓教於樂的慈善體驗畫上圓滿句號，令媽媽感到無比欣慰。

母子倆溫馨身教獲讚。（IG@jessie_sum）

精靈大方的Jayden亦賣力募捐並獲頒感謝狀。（IG@jessie_sum）

大病初癒走出育兒焦慮

除了分享公益點滴，沈卓盈亦感性剖白了人母心路歷程與大病初癒的體會。她坦言早年因過度焦慮自己照顧得不夠好，陷入長期的精神內耗與身心俱疲狀態。而早前她更同時罹患急性肺炎與急性腸胃炎，病情嚴重至「地獄又折返人間」，咳嗽到無法呼吸且全身乏力。這場大病讓她深刻體會到健康的可貴，隨著兒子長大與歷經身心考驗，她已學會放手與放鬆，期許未來能以更加自由鬆弛的心態，享受與兒子一同成長的時光。