前港姐季軍王敏慈手握資源遠超一線花旦　剛大學畢業即兩劇齊發

2023年港姐季軍王敏慈近日事業全面加速。她日前更新動態，宣佈由她參演的網劇《煙雨神遊記》已圓滿殺青，並在劇中飾演「小嬌」一角。除了喜訊連連的殺青消息外，由她參演的另一部網劇《昭陽公主》亦於7月23日正式開播，她在劇中挑戰飾演出身卑微但不甘認命的複雜角色「青蘿」。接連迎來新劇殺青與首播，展現出極強的事業衝刺力，吸引不少網民關注。

王敏慈在《煙雨神遊記》中飾演「小嬌」一角。（IG@lovelle.minci）

另一部劇正式開播。（IG@lovelle.minci）

王敏慈毅然返學深造演技

現年憑藉標緻五官與精緻身材獲封「翻版范冰冰」的王敏慈，當選港姐季軍後未有選擇即時留港發展，而是毅然前往北京中央戲劇學院深造演技。日前她亦上載了出席中戲畢業禮的温馨影片，正式宣告完成學業並踏入人生新階段。片中身穿畢業袍、戴上畢業帽的她手持花束及毛公仔在校園內開心打卡，動作靈動且難掩心中喜悦，獲得大批網民與粉絲送上真摯祝福。

當選港姐季軍後未有選擇即時留港發展，而是毅然前往北京中央戲劇學院深造演技。（IG@lovelle.minci）

坦言努力做好演員追求夢想

事實上，王敏慈在求學期間已展現出對演藝事業的熱情，積極參與多部內地劇集的拍攝工作。當中由內地當紅演員楊洋與章若楠主演的熱播劇《雨霖鈴》，便是她在大學三年級實習期間拍攝的首部作品。當時她亦曾開心分享多張造型劇照，併發聲表示會在成為一名好演員的道路上持續努力，如今學成畢業兼作品密集上架，無疑為其演藝之路開啟了極佳的新篇章。