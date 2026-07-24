金泰希、Rain一家被捕獲夏威夷出遊　女兒遺傳好基因大長腿超吸睛

韓星Rain（鄭智薰）與妻子金泰希婚後育有兩女，一家人近日被目擊在夏威夷家族旅遊。



Rain穿夾腳拖和妻女大逛超市採買，女兒的長腿引起關注，不少網友直呼遺傳自爸媽的好身材。

RAIN（右）跟在老婆金泰希（前排中）身後推著推車，女兒則緊跟在旁。（小紅書@Conyo）

更多金泰希、Rain一家照片：

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有網友分享一家人逛超市的照片，Rain戴著帽子，身穿短袖襯衫搭配短褲，以輕鬆休閒的造型現身，與大女兒並肩推著購物車，一邊採買、一邊享受親子時光。

金泰希則戴著帽子及口罩，與小女兒走在前方，在超市內仔細挑選商品，一家人分工採購，互動相當溫馨。

夫妻倆似乎並未過於在意周遭目光，Rain更是全程未戴口罩，自然地陪伴女兒購物，展現親民又樸實的一面。而夏威夷一間餐廳也曾分享Rain到訪的消息，並公開他與店內員工的合照。照片中，Rain與員工親切合影、露出燦爛笑容，以輕鬆自然的互動展現一貫的親和魅力。

Rain與金泰希於2017年結婚，婚後育有兩名女兒，一家四口生活低調，鮮少公開家庭日常。此次難得被拍到全家同遊夏威夷，也讓外界一窺夫妻倆陪伴孩子度假的溫馨畫面。

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