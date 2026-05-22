金泰希談育兒壓力太大罕落淚　Rain被指「不幫忙」網友圍攻急發聲

有著「韓國第一美女」之稱的女星金泰希與Rain結婚後育有2個孩子，為了家庭漸漸淡出螢光幕前，不過去年（2025年）金泰希曾受邀上《劉QUIZ ON THE BLOCK》，談到為人母時卻罕見落淚，坦言自己壓力不小，引發熱議。



近日老公Rain也登上同個節目，替自己喊冤。

金泰希談育兒罕見落淚，坦言壓力不小，引發熱議。近日老公Rain也登上節目替自己喊冤。（YouTube@유 퀴즈 온 더 튜브）

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金泰希坦言育兒壓力大 對母親很內疚

金泰希在節目中提及，生下第一胎後，自己不斷在適應與調整中投入育兒生活，過程相當辛苦，更坦言其實第二胎並非在意料之內。而也因為照顧孩子，因此曾有一段生活空白期，壓力一度累積到難以負荷。

金泰希直言，雖然隨著孩子長大，生活逐漸輕鬆，但回想起情緒低潮時期，仍忍不住哽咽，並坦承當時曾因壓力而無法好好面對母親，對此感到相當自責與愧疚。

Rain遭質疑「不幫忙帶小孩」

節目片段被剪輯成短影音播出後，許多人紛紛質疑Rain是否都沒有在帶小孩，才導致金泰希有所壓力，他還坦言接到很多人的電話，

大家都來問我「你在家不幫忙的嗎？」

更受到不少網友的留言攻擊。

對此，Rain近日也在節目中澄清，「不是這樣的，明明接送小孩上下學都我在負責」，相當無奈又無辜，不過他也補充，因為孩子比較黏媽媽，所以老婆做的事情確實比他更多，此話一出節目主持人劉在錫也吐槽「但是也有只找爸爸的小孩欸」，逗笑全場。

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