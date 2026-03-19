韓國天王Rain（鄭智薰）近期帶著全新旅遊綜藝《Crazy Tour》回歸螢光幕，並與好友金武烈、李昇勳一同作客網路節目《Salon Drip 2》。



這部主打「高刺激體驗」的節目，讓一向優雅自律的 Rain 在錄影過程中不僅「破戒」大啖深夜拉麵，甚至還在澳洲街頭上演「野外脫衣秀」，展現天王毫無包袱的熱血一面。

Rain（鄭智薰）（IG@rain_oppa）

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澳洲公園當眾「全脫」？Rain 敬業程度嚇壞隊友

節目中，《Crazy Tour》成員們分享了一段在澳洲錄製時的趣聞。當時團隊需下水拍攝，由於現場缺乏更衣設施，製作組提議直接在公園草叢後更換。正當李昇勳與金武烈還在猶豫不決時，Rain 為了爭取時間，二話不說便原地脫衣。

事後金武烈在《Salon Drip 2》重提往事，Rain 竟當場追問：「你沒脫嗎？」見金武烈還在語塞，Rain 乾脆自爆：

我當時全都脫了……連內褲都脫了！

Rain 進一步解釋，當時全身濕黏非常不適，加上只想著「速戰速決」趕快完成拍攝，才顧不得是否身處公開場合。這番話讓金武烈至今仍感到震撼，不斷強調當時：

前面就是住宅區，窗戶多到不行，但他真的就這樣脫了！

最後更感嘆 Rain 的行為簡直太「Crazy」，完全體現了節目的瘋狂精神。

為了刺激感「拚到極限」！Rain 自律形象在澳洲大崩壞

此外，Rain 在《Salon Drip 2》也節目中透露，自己私下對身材管理極其嚴格，在家的習慣是「下午四點（或五點）後禁食」，平時早餐也只吃兩顆蛋和一小把堅果。

不過這次在《Crazy Tour》挑戰各種極限運動後，因體能消耗過大，讓他完全顧不得男神形象。老友金武烈加碼爆料，Rain 錄影到晚上十點竟主動問大家：「要煮拉麵嗎？」甚至被拍到因為太餓，獨自坐在客廳狂嗑整袋堅果，讓眾人笑稱：「原來極限運動才是最強開胃神器。」

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