葉麗儀陳潔靈與歌迷共度中秋　預售反應熱烈終極加開9月場次

《葉麗儀 x 陳潔靈 Timeless Classics 盛世經典演唱會 2026》自公布以來，承蒙各位觀眾的熱烈支持與厚愛，多場門票迅速售罄，在無數查詢與期待聲中，主辦懷著滿滿的感恩之心，正式宣布終極加開9月23日晚上8時15分演出場次。是次演唱會將於2026年9月23日至27日，一連五晚以及一場日場（共6場），於東九文化中心舉行。這不只是一場加場演出，更是對大家支持最真摯的回應。因為有你們，這些跨越時代的經典旋律，才能一次又一次被喚醒；因為有你們，這個舞台才更顯意義非凡。

演唱會海報。（IG@栢圖娛樂 Pato Entertainment﻿）

二度加場喜出望外

終極加場目的，希望讓更多喜愛經典金曲的朋友，能夠走進現場，在歌聲中重溫回憶，在旋律中感受情感流動，一同見證這場凝聚歲月與情懷的音樂盛會。葉麗儀和陳潔靈坦言：「由一開始預訂場地的時候，知道前後一共只有六天，所以首先決定開四場。踩台準備時間方面比較急，起初都有點擔心，因為希望音響方面可以做得比較完善有多些時間在場地綵排。當第一次公開發售的時候，知道反應這麼好，所以決定加開一場下午場。今次第二次加場，都沒有想太多，因為場地可以提供多兩日時間，所以造就了今次的加場，令我們有更充足的時間入場館排練。對我們而言，這個消息是最大的禮物，有更多觀眾可以有入場感受靚聲、全新編曲，而且我們可以唱多一場，絕對是喜出望外的消息！」

香港歌手葉麗儀就是能把「經典」和「殿堂」這兩個形容詞具像化的表表者！（小紅書照片）

每場都有個盛世嘉賓

再度加場，當然要物色嘉賓，每一場的嘉賓都是經過細心物色，二人非常期待能與嘉賓財務台上碰撞出青彩火花，而且大部份的嘉賓都是未曾與二人在舞台上合作過的。當二人知道再加場的時候，「諗爆頭」究竟應該找誰？答案留待演唱會當時揭盅。現在籌備階段，超過一半的歌曲都已經重新編曲，經過音樂總監Johnny Yim的巧手製作下，呈現出感人、嶄新理念、有故事性、有畫面的編曲。而且，音樂和舞台畫面上的配合都在一步一步構思當中。二人對於已購票的觀眾說出一句說話：「與我們一起過中秋的決定是正確的，相信你一定會十分享受，到時見！」