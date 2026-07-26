日導演榊英雄假借演技指導性侵2女星　家中搜出50私密片二審判8年

日本男星榊英雄除了以演員身份參與《西鄉殿》、《韋馱天》等多部日劇以外，他同時還有導演身份，並以電影《被捨棄的人們》入圍東京國際影展競賽單元。



未料2022年在吹哨者的揭露之下，榊英雄權勢性侵兩名女演員的惡行才被公諸於世。多年纏訟後，7月24日天二審判決出爐，確定要被關8年，維持一審之判決。

榊英雄是演員出身，後來做埋導演雙線發展。（影片截圖）

辯稱合意性交遭打臉 二審維持八年徒刑

日本檢方指出，榊英雄涉嫌於2015年3月至2016年9月期間，在東京的公司辦公室、飯店等場所，利用導演與演員之間的地位差異，使2名當時20多歲的女性陷入難以反抗的狀態，並共5度實施性侵行為。

2026年3月一審東京地方法院認定榊英雄有罪，判處有期徒刑8年。榊英雄否認所有指控，主張雙方為合意性交，因此提出上訴，要求改判無罪。不過東京高等法院審理後認為，一審判決並無不當，因此維持原判。值得注意的是，雖然一審時檢方曾求處有期徒刑10年，但檢方並未提出上訴，此次二審是因榊英雄方面不服判決提出控訴。最終東京高院維持8年徒刑結果。

當初受害者在吹哨者的鼓勵之下，才在多年後挺身而出，控訴榊英雄的狼行。（YouTube@【FNNプライムオンライン】）

假藉演技指導伸狼爪 家中搜出淫片

2022年狗仔《週刊文春》爆料，外界才得知榊英雄在2015年、2026年的狼行，他也在2024年被警方逮捕。根據過往資料，榊英雄在擔任導演與工作坊講師期間，鎖定懷抱星夢踏入這一行的年輕女星，常以「演技指導」為藉口，將受害者視為洩慾工具，還有受害者指控榊英雄在性侵得逞後遭恐嚇。除了性侵以外，警方還從他家搜出超過50支私密片，其中還有性侵受害者的影像，犯行惡劣。

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