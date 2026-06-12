江祖平控訴落藥性侵　前電視台副總之子今以「強制性交罪」被起訴

台灣知名女藝人指控三立電視台前資深副總經理的兒子龔益霆，在聚會期間對她下藥​​性侵，並涉及偷拍等惡行，台北地檢署經調查後，6月12日認定龔益霆涉嫌違反刑法強制性交罪，依法提起公訴。



台媒12日報道，這起事件源於2025年8月，某知名女藝人公開一名女演員向自己求助，控訴遭「電視台關係人士」下藥性侵併偷拍。

江祖平（IG@ping0130）

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知名女藝人隨後在社媒連續發文，公開更多女性工作人員疑遭騷擾的對話紀錄，指有人因此辭職離開，還貼出涉嫌男子的照片。男子被指是三立高層龔美富的兒子龔益霆。

雖然12日的報道不具名，但事件始末和涉嫌者都與電視劇《夜市人生》《愛》及《意難忘》女演員江祖平的經歷吻合。

龔益霆的身份被揪出後立即回應，強調自己與江祖平曾有交往關係。不過，江祖平反擊自曝是受害者，事件迅速延燒。三立電視台三度發出聲明，嚴正表示：

絕不護短，配合檢警偵辦，勿枉勿縱。

還說：「沒有一個家長希望發生這件事，公司也是。」

江祖平提出告訴並提出1300萬台幣（約332萬港元）求償。台北地檢署2025年9月指揮警方搜索和約談後，認定龔益霆涉犯強制性交罪嫌，依法提起公訴。

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】