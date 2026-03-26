梁軒安「洗腦控制」女星手段揭露　爆與癌妻無性生活：反正她快死

藝人蕭淑慎丈夫梁軒安日前因涉性侵旗下女藝人兼特助，一審遭判處4年10個月徒刑，案件持續引發關注。隨著判決出爐並預計上訴，受害者R小姐近日接受專訪再度發聲，指控對方除涉及性侵外，還長期以高額違約金與情緒操控等方式對其施壓，事件持續延燒。



根據《鏡週刊》報導，R小姐指出，梁軒安起初以提供固定收入、協助出唱片與規劃事業為由接近她，逐步建立信任關係，但後續卻轉為以高額違約金作為控制手段：

他說如果不聽話，就要告我違約，要我賠上百萬（台幣，下同，約24萬港幣）。

讓她長期處於恐懼之中，不敢反抗。

蕭淑慎與丈夫梁軒安（Facebook@梁軒安 Eagle-軒爺）

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她進一步表示，梁軒安也多次利用婚姻與私生活進行情緒操控，包含提及妻子蕭淑慎的健康狀況，甚至曾說出「反正她快掛了」等言論，並表示可離婚與她在一起，讓她當場感到不適並拒絕。R小姐認為，這些言語在事後回想，皆屬操控與心理壓迫的一部分。

此外，梁軒安亦常以婚姻不睦為由博取同情，聲稱與妻子之間「沒有性生活」、「對方不碰他」，試圖拉近距離。R小姐直言，這些說法如今看來，皆為逐步影響其判斷的話術。

針對相關言論涉及的健康狀況，蕭淑慎過去曾公開透露，於2020年確診十二指腸基質瘤，歷經手術與標靶治療，病情一度轉移至肝臟，但後續持續治療，目前狀況已逐步控制，並非外界部分傳言所稱的危急情形。

判決書內容則指出，梁軒安於2023年間涉嫌對被害人施以強制行為，過程中無視對方反抗，並造成身體傷勢。儘管梁軒安承認雙方曾發生性關係，但否認違反對方意願，主張雙方為交往關係。不過，法院審理後認定相關事證，判處4年10個月徒刑。

目前全案仍待後續上訴審理，相關指控與辯詞尚須由司法程序進一步釐清。

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