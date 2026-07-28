非份之罪｜劉佩玥飾溫柔人妻仙氣爆燈　何沛珈成恐怖情人嫌疑人

《非份之罪》結局篇單元《恐怖情人》昨晚（27日）第一集主要描述人物關係。室內設計師游有方Davis（阮浩棕飾）聲稱與前妻文雅淇Angie（劉佩玥飾）和平離婚，但Angie明顯依然愛著男方，癡情程度令閨蜜葉麗恩Liz（何沛珈飾）看不過眼，經常逼Angie面對現實，又全天候黐住Angie。

都有唔少網民懷疑靈媒余思霆係恐怖情人，皆因佢性格既古怪又飄忽。（公關提供）

另邊廂，Davis在常去的酒吧遇上女靈媒蕭紫遙Sylvia（余思霆飾）並一見鍾情，對女方展開熱烈追求的同時，卻不斷與前妻Angie巧遇。Sylvia與Davis調情期間，指出Davis遇到真命天子的徵兆是「金太陽，五月雪，火燒天」，所有都與他與Angie的偶遇極之脗合！

Moon演甜美溫柔賢妻真係好入型入格。（公關提供）

何沛珈成「恐怖情人」最大嫌疑人

昨晚（27日）第一集播畢後，網民最關注的當然誰是「恐怖情人」，當中呼聲最高的，是飾演劉佩玥Moon閨蜜的何沛珈Roxanne，皆因每次只要阿Moon提到或遇到阮浩棕，Roxanne總會想盡辦法扯開話題甚至拉開阿Moon，加上Roxanne經常向Moon流露古怪眼神、對阿Moon喜好撩如指掌，兼十足十貼身膏藥，被推為「恐怖情人」似乎理所當然。由於昨晚主角全然安好，網民還熱估到底阮浩棕還是阿Moon是新單元死者，甚至有人懷疑阿Moon如此「神出鬼沒」、兼余思霆在最後一幕中完全見不到碌了落山腳的阿Moon，令不少網民懷疑阿Moon其實一早已死。

何沛珈相當有嫌疑。（公關提供）

劉佩玥放輕聲線演「溫柔甜美人妻」

除了「生死」，昨晚阿Moon放輕聲線飾演溫柔賢淑、善解人意、入得廚房出得廳堂的賢妻Angie，確實引起高度關注，網民讚她劇中「把聲好溫柔」之餘，又大讚她在新劇「仙氣滿瀉」，當中尤以望著漫天木棉花飛舞時、拿出手機開心自拍一幕最Pure最True。另阿Moon與阮浩棕的甜蜜對望及連環甜笑，亦釋出了滿滿的粉紅氣泡，大大增加了二人的CP感。

Moon演甜美溫柔賢妻真係好入型入格。（公關提供）

阮浩棕自爆螢幕初吻獻給劉佩玥

至於繼《隱形戰隊》、《隱門》，今次與阿Moon第三度合作的阮浩棕，接受tvb.com訪問時笑言自己的螢幕初吻就是獻給了阿Moon，並坦言與對方合作舒服又放心：「嗰時拍《隱門》都係同阿Moon演CP，當時我第一次拍咀戲比較緊張，今次合作再有啲親密戲已經從容好多，冇咁尷尬同怕醜」、「同佢嘅戲係好舒服放心，我哋對對方都有絕對嘅信心會知道對方交咩出嚟。」

阮浩棕自爆螢幕初吻獻給劉佩玥。（公關提供）

鄧美欣李海銅盧映彤閃現成功搶焦

昨晚另一亮點，是在酒吧中閃現的三位靚靚小花，鄧美欣、李海銅及盧映彤，並大讚鄧美欣的長腿十分吸睛！由於劇集是三年前左右拍攝，故當時三人都只是飾演酒客甲、乙、丙角色，但隨著時間過去，李海銅及盧映彤分別憑劇集《臥底嬌娃》及綜藝節目《魔音女團》吸獲了高度的關注及人氣。

呢三位無綫小花前途無可限量，圖33為鄧美欣、圖34右為李海銅，圖31左為盧映彤。（公關提供）

呢三位無綫小花前途無可限量，圖33為鄧美欣、圖34右為李海銅，圖31左為盧映彤。（公關提供）