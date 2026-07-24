非份之罪｜鄭子誠親揭豹哥最愛爆肚　張彥博意外露出「白滑美股」

《非份之罪》昨晚（23日）播出的新單元《骯髒的子彈》，與之前播出的單元風格截然不同，除以漫畫風介紹單元重點人物新鮮感十足、節奏超明快，錯綜複雜的一再錯摸黑色幽默劇情，亦令不少網民大呼過癮，紛紛留言正評：「套劇無啦啦轉咗呢個Style都幾過癮」、「誤會被無限放大，堅好笑」、「粒子彈浸過杯麵呢個伏筆新鮮」、「好睇，夠Cult」、「好有9號秘事Feel。」

呢粒子彈，相當有嫌疑。（公關提供）

黃世龍暗地找人反殺錢大富

前後只得2集的《骯髒的子彈》，昨晚劇情一開出即資訊量爆炸！與富商錢大富（單立文飾）狼狽為奸、以虛擬貨幣fullcoin累死唔少人的黑商黃世龍（鄭子誠飾），表面幫對方買兇殺人，實則暗地找人反殺錢大富，而負責接Job的，竟是fullcoin苦主張天輝（張彥博飾）。天輝接過手槍入子彈之際，將其中一粒掉進杯麵中，令子彈沾滿味精Kick住Kick住，埋下伏筆。

呢個Well 你老豆，係好笑嘅。（公關提供）

酒店一夜之間爆發無數混亂

另邊廂，錢大富入住的酒店相當多事，除有偽‧中產夫婦錢志達（翟威廉飾）、「打卡拜金人妻」陳麗莎（譚凱琪飾）企圖打攪，又有「貪錢清潔姐姐」羅少芳（江欣燕飾）騰出騰入極之擾攘，令原本已疑心極重的錢大富更加疑神疑鬼，因而產生極多錯摸。正當天輝準備大開殺戒，卻發現遺落了手槍，幾經轉輾，手槍先後落到少芳、志達、志達債主，再返回世龍手上，事件亦由最初暗殺錢大富逆轉為反殺黃世龍，最後黃世龍果真斃命於自己準備好的手槍下。

錢氏夫婦之間同錢氏夫婦同錢大富之間，都有無限錯摸。（公關提供）

除了「手槍遊記」，劇情還加插了錢志達與麗莎之間的「出軌錯摸」，一夜之間爆發無數誤會及混亂。對於劇中無限Loop爆笑錯摸，網民極為受落，留言大讚：「支槍最後去番鄭子誠手上，絕」、「誤會再誤會反擊個誤會最後都係誤會咗個誤會」、「所有人誤會咗所有人，幾搞笑」、「個個都掂過支槍喎，兇手好難估喎。」

江欣燕飾演貪錢清潔姐姐。（公關提供）

單立文怒飆「Well 你老豆」抵死金句極吸睛

昨晚單元有三大亮點，第一是鄭子誠與單立文（豹哥）兩大奸角代表人物「奸奸聯手」、張彥博犧牲色相被豹哥生擒時露出白滑美股，以及譚凱琪靚爆鏡兼入型入格的拜金港婦演出！先說「奸奸聯手」，網民笑言鄭子誠與豹哥這次堪稱「膠版陰謀誠大戰西門慶ｘ侯賽因」，並大讚豹哥演回奸角老本行「好搞笑」兼「極有發揮」。而二人合作其中最啜核一點，是在劇中經常一輪嘴鬧爆子誠的豹哥，對於對方經常「拋英文」極度不滿，最經典一句絕對是：「Well你老豆咩？講乜英文呀？扮鬼佬呀？你古惑仔嚟架咋！」成功令不少網民被「Well你老豆咩」洗腦。

呢個Well 你老豆，係好笑嘅。（公關提供）

鄭子誠大讚豹哥經常臨場爆肚

另一個位是，當豹哥鬧爆鄭子誠讚兩名保鏢「Best of the Best」時，處於下靶位的鄭子誠即腦筋急轉彎補鑊：「勁中之勁呀！」問到子誠，劇中對白如此經典抵死，是否他和豹哥的精心創作時，向來真實性格謙厚的子誠，即坦言由於事隔三年，自己已不太敢肯定，但卻承認首度與豹哥在正劇合作，確是火花四濺，並大讚豹哥經常臨場爆肚：「大『郎』會跟劇本做，但細位其實同豹哥合作好好笑，我哋對完劇本之後，好多時到真正roll機，佢畀出嚟嘅嘢同對嗰陣會有少少唔同，但就係咁先過癮，可以即刻做到即時反應，同埋會撞到好多碎嘴出嚟，都幾得意。」

「勁中之勁」gag，鄭子誠啲「擦鞋樣」好好笑。（公關提供）

張彥博被生擒意外露出「白滑美股」

堪稱昨晚亮點的豹哥，另一幕與張彥博的「床戲」亦引爆熱話。事緣駭然察覺自己失槍的張彥博，原本打算懶型以「鉛筆」殺人，豈料最終反被豹哥制服兼撳咗落床，並無厘頭問「我鍾意食邊啲女明星呀」試探張彥博身份，當張彥博回答「余思霆」時，豹哥的「霆你老豆」亦是相當有特色。另張彥博掙扎期間意外露出白滑美股亦引發熱討，談到打出接近半個patpat，張彥博接受娛樂新聞台訪問時笑言：「（你係完全唔知道條褲拉到咁低嘅？）我真係唔知呀，當時豹哥有同我講轉頭會拉低（條褲），我咪話好咯！嗰日我冇睇playback，因為我好趕！」證明兩位演員演繹時均相當投入。