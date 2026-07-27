非份之罪｜恐怖情人真人真事改編、2012年美國網戀致命案

TVB熱播懸疑劇《非份之罪》即將迎來大結局！最後一個單元《恐怖情人》震撼登場。故事改編自2012年美國的一宗「恐怖情人」連環騷擾與情殺案。



非份之罪｜《恐怖情人》真人真事改編。（TVB圖片）

非份之罪《恐怖情人》（微博@優酷）

非份之罪｜《恐怖情人》舊愛執念成噩夢

在《恐怖情人》劇情中，游有方與靈媒蕭紫遙短暫交往後，女方不單求愛不遂，更死纏爛打引發連串惡意騷擾。有方與前妻文雅淇驚覺對方疑是民初童養媳轉世投胎作怪。警方更發現紫遙失蹤期間，有人利用Deepfake深偽技術假冒其進行直播。陰森氣氛加上連環殺機，實在令人不寒而慄。

非份之罪｜《恐怖情人》（優酷）

非份之罪｜案件原型：2012年美國網戀致命誘惑案

《恐怖情人》單元原型改編自2012年美國轟動全球的「戴夫·柯帕爾案」（又稱網戀致命誘惑案）。當時剛恢復單身的美國男子戴夫（Dave Kroupa）透過網路與莉茲（Liz Golyar）短暫交往分手後，結識新歡卡莉（Cari Farver）。某日卡莉離開戴夫公寓後神秘失蹤，隨後數年內，戴夫及其家人，甚至他的前妻，竟接連收到數以萬計來自「卡莉」號碼與電郵的惡意恐嚇與死亡威脅。「卡莉」甚至還縱火燒毀他人寓所，行徑極度瘋狂。

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兇手分飾兩角瞞天過海

這場長達數年的連環騷擾，真相卻令人毛骨悚然。警方經多年追查才驚恐地發現，真正的卡莉早在失蹤當日已遭莉茲殘忍殺害並拋屍！多年來無孔不入的恐怖短訊、瘋狂跟蹤與縱火，全都是莉茲一人分飾兩角、冒充死者所為。她費盡心機企圖將死者妖魔化成「恐怖情人」，藉此名正言順回到戴夫身邊守護他。令此案成為史上最令人心驚膽跳的真實情殺案之一。莉茲最終於2017年被裁定第一級謀殺及第二級縱火罪成，判處終身監禁且不得假釋，為這宗病態情殺案劃上句號。

這宗駭人聽聞的恐怖情人案，後來更被改編拍成真實犯罪紀錄片《網戀致命誘惑》（Lover, Stalker, Killer）於Netflix上映，引發全球熱議。

非份之罪《恐怖情人》案件原型：2012年美國網戀致命誘惑案（優酷）

非份之罪｜《恐怖情人》人物關係圖