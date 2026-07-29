視后相隔十年再主演港產片　當年處女電影與星爺合作成為永恆經典

蔡少芬近年多在內地拍攝劇集、上綜藝節目，賺到豬籠入水，與張晉結婚18年以來一直是圈內公認的模範夫妻，二人育有三名子女：長女張楚兒、次女張信兒及幼子張樂兒，一家五口生活幸福美滿。

蔡少芬近年主力在內地發展。（Instagram@adachoi9800）

張晉與蔡少芬婚禮美滿。（微博@張晉）

十年後再主演港產片

最近英皇電影《復仇的人》開拍，除了有影帝劉青雲、鄧濤、周家怡、邱彥筒（Marf）、張鈊貽（ValC）、李晞彤（Carina）等人之外，主演名單更驚現蔡少芬的名字。蔡少芬自2016年的《S風暴》（《棟篤特工》客串不計）之後，已經有十年沒有拍攝港產片，消息一出即時引爆網民熱議，不少影迷紛紛直呼：「終於等到了！」

英皇電影《復仇的人》。（鄧穎琪攝）

與星爺合作成為永恆經典

講起蔡少芬的電影路，不得不提她與周星馳合作的經典電影，在1994年的喜劇經典《九品芝麻官之白面包青天》中，蔡少芬飾演青樓名妓「如煙」，一出場便風情萬種、驚艷全場，與周星馳飾演的包龍星展開多場火花四濺的對手戲。而到了1995年的《西遊記大結局之仙履奇緣》（大話西遊），蔡少芬飾演性格剛烈又潑辣的「鐵扇公主」，更與星爺交織出名留港產片影史的爆笑名場景，劇中那句：「以前陪人家看月亮的時候，叫人家小甜甜，現在新人勝舊人啦，叫人家牛夫人！」到現在依然令人深刻。

相信大家都記得呢幕。（電影截圖）

緊張到身體發震

蔡少芬曾在節目《李佳琦的倉庫》大爆人生首部電影《九品芝麻官之白面包青天》，其實拍攝時十分緊張：「我看着周星馳在我旁邊，我就一直抖，真的是緊張的不停的抖，然後他們說Action我就突然間沒事了，演完了看他又在抖，真的嘴巴都說不出話的那種，太緊張了。因為第一次拍電影，而且是周星馳，真的是瘋了那種感覺。」