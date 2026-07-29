熊本7.1級地震眾星發聲　木村拓哉心繫災民　YOSHIKI捐1000萬日圓

日本熊本縣星期二（7月28日）下午發生規模7.1級強烈地震，震後災情持續傳出，也牽動日本演藝圈。多名日本藝人紛紛透過社媒平台發聲，為災區祈福。



日劇天王木村拓哉過去曾多次前往日本地震或暴雨災區送暖，2016年的熊本強震時，他曾與岡田准一、長瀨智也等藝人到當地避難所為災民烹煮熱食。星期二他迅速在IG限動以白底黑字發文：「突如其來的地震……擔心……」，表達對災民的擔憂。

日本熊本7.1級地震，木村拓哉發聲心繫災民。（IG＠takuya.kimura_tak）

還有鈴木亮平、橋本愛等為熊本地震災區發聲，YOSHIKI等發起賑災捐款：

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曾出演晨間劇《海女》和電影《貞子3D》的女星橋本愛出生於熊本市，她在地震後心系家鄉，時隔一個月首次更新Threads賬號，心碎寫道：「得知熊本發生地震的消息，我感到非常心痛。衷心祈願大家平安。」

正拍攝電視劇《BLACK TRICK》的搖滾歌手GACKT發文說，自己在拍劇中途收到九州朋友傳來的消息，得知當地搖晃劇烈，還可能持續發生餘震，因此提醒民眾注意安全。

出演過劇集《天皇的料理人》和電影《城市獵人》的鈴木亮平也通過X發文祈願：「願熊本及九州的各位都平安無事。」

日星發起慈善計劃捐款賑災

視覺系歌手西川貴教多年來熱心行善，曾為2011年的311大地震發起慈善計劃「STAND UP! JAPAN」，這次他發文表示將透過該慈善計劃，為今次地震作出支援。

傳奇重金屬樂隊X JAPAN隊長YOSHIKI則宣佈將透過其慈善基金，捐出1000萬日圓（約48萬港元）賑災。

曾在當地拍節目 藍正龍難忘熊本的熱情

台灣綜藝節目《請世界吃桌》日前剛播出熊本城內容，參與錄製的藝人藍正龍星期二晚上在Facebook不捨發文「天佑熊本」，在Facebook曬出於當地居酒屋用餐的照片，寫道：「付款時，店裏人們知道我們是來自台灣給予了暖暖熱情掌聲，這個城市是那麼的簡單而美好......希望你們都很好，天佑熊本。」

炎亞綸也表達關切：「今天真不平靜，現世果然是修煉場，日本平安，願眾生都能離苦離難。」

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【本文獲《聯合早報》授權轉載。】