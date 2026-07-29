熊本地震｜已錄得逾100次餘震 專家：強震與10年前地震機制相似
撰文：張涵語
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日本熊本縣7月28日發生7.1級地震。據日本氣象廳數據，截至當地時間周二23時30分，熊本已發生有感地震超過100次。針對這次地震，日本防災科學技術研究所研究員小原一成表示，這與10年前的熊本地震機制相似，可能會發生多次餘震，甚至出現更強烈的震動。
央視新聞報道，東京大學地震研究所教授酒井慎一表示，2016年熊本地震由延伸至熊本縣的兩條活動斷裂帶——布田川斷裂帶和日奈久斷裂帶的活動引發，而本次地震可能是日奈久斷裂帶南部活動所致，該部分在上次地震中未活躍。
酒井慎一指，日奈久斷裂帶南側面向大海，相關區域地震有可能引發海嘯。人們有必要密切關注相關區域的地震活動，發生地震時不要靠近海邊等危險區域。
日本氣象廳表示，本次地震屬於走滑型地震，即斷層相互擠壓並相對滑動而引發，與2016年熊本地震機制一致。2016年4月14日，熊本縣發生6.5級地震，4月16日凌晨又發生一次7.3級地震，還發生多次餘震。
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