Frankie@MIRROR宏福苑大火繼續送暖　DM受災皮寶寶問是否足夠物資

去年11月，大埔宏福苑發生奪命五級大火，不少居民因火災而無家可歸。在災難發生後，眾多藝人紛紛伸出援手，其中男團MIRROR成員陳瑞輝（Frankie）的暖心舉動，深深觸動了大埔居民及粉絲的心。當時，Frankie在深夜幫忙運送物資，更在支援中心留守多時。除了即刻的關愛外，他之後都一直對災民甚有關注，還主動對一位受災的皮寶寶（Frankie粉絲暱稱）送上慰問。

Frankie一得知大埔宏福苑發生奪命五級大火，即刻到現場幫忙（大會提供）

火災後皮寶寶繼續收到Frankie的私訊

其中一位受災的皮寶寶透露，火災後她收到Frankie的私訊，隨後更收到了他寄來的一大箱自家品牌新衣服及聖誕樹，令她感動不已。早前，她於追星群組再次感謝Frankie「住宏昌閣嘅皮寶寶多謝主子」。沒多久，Frankie竟再次主動聯絡，問候她是否有足夠冬天禦寒的衣物：「天氣都開始凍，夠唔夠冬天衫阿？你話我知咩碼黑定白，我寄啲新貨畀你？」

結果，該名粉絲真的收到了一大箱物資！（Threads@ ohbabyerica314）

最終，她果真收到一大箱衣物：「由頭到腳全部幫我準備好：冷帽、頸巾、襪、保溫壺、遮，諗到諗唔到嘅都幫我諗晒。」她感動地表示：「我只係佢眾多粉絲其中一個，喺平台收到一句關心已經好感動，收到新衫嗰刻真係忍唔住喊咗出嚟。」

Frankie與其品牌團隊不止送了幾件衫，而是「由頭到腳」全身包辦，上至冷帽、頸巾，下至襪、保溫壺、遮都有。（Threads@ ohbabyerica314）

受災的皮寶寶在Jer演唱會中暫時忘卻悲傷

而在火災後不久，同團成員Jer於11月30日如期舉行個人演唱會，雖然外界有意見認為應延期，但受災的皮寶寶決定仍然到場支持。當日清晨，她得知家中兩隻烏龜離世，但堅定地選擇將手機暫時放下，在演唱會中忘卻悲傷：「睇佢演唱會好似係一個釋放。」