蔡俊彥落敗致歉張家朗霸氣護航　賽後晒滿腿嚴重瘀傷照惹人心痛

香港男子花劍隊28日於亞博舉行的FIE世界劍擊錦標賽男子花劍團體賽中，由奧運雙金「劍神」張家朗、上屆世界冠軍蔡俊彥（Ryan）、17歲世青冠軍何承謙及新星梁千雨聯手出擊，一路過關斬將殺入決賽硬撼世界排名第一的意大利。港隊全場與對手激烈拉鋸，擔任「守尾門」的蔡俊彥幾近扭轉局勢，可惜最終以一分之差飲恨，僅奪銀牌，無緣捧走香港史上首面世界賽團體金牌。

梁千雨、何承謙、蔡俊彥、張家朗一個團隊。（梁鵬威攝）

蔡俊彥賽後自責道歉

蔡俊彥賽後接受大會司儀訪問時，第一句便說「對唔住」，自責未能把握機會。張家朗立即回應：「唔使對唔住，我哋一team人，贏一齊贏，輸一齊輸。」張家朗賽後更以過來人身份感性分享：「我都曾是『守尾門』那個，壓力真的好大，感覺是……膊頭有千斤重，全隊的勝負都押注在自己手上。這種感覺我很清楚。但我想說，團隊不是這樣的，我們不是四個劍手，而是一個團隊，大家『一起』付出、『一起』承擔，成敗得失，我們『一起』走下去。」一番發言盡顯大將之風，極具凝聚力！

蔡俊彥賽後自責道歉。（梁鵬威攝）

17歲何承謙力撐蔡俊彥

決賽中表現亮眼、三個回合均以5：4勝出的17歲新星何承謙，賽後同樣力撐蔡俊彥：「今天Ryan贏了很多分，我亦有失分之時。在許多大家見不到的時候，Ryan幫了我很多，我對他只有這一句：多謝。」隊友間深厚情誼盡顯無遺。

17歲何承謙力撐師兄。（梁鵬威攝）

賽後晒滿腿瘀傷爆傷情

賽後蔡俊彥在社交媒體上載滿腿瘀傷的照片及接受治療的相片，傷勢相當嚴峻，令人心疼。他留言寫道：「好吧，我唔怪自己啦……依家係斷咗定撕裂多幾多都未知，非常感謝體育學院職員，物理治療師，營養師，呢兩個月嘅悉心照顧。」

滿腿瘀傷。（IG@ryanchoiiiii）

眾星集體留言送暖

雖然難掩未能奪金的遺憾，但他仍展現樂觀心態，感謝隊友共同進退之餘，更笑言終於可以放假：「感謝我嘅隊友，我好自責，因為我好希望以最美好嘅結局完成呢個賽季。承你哋貴言，我哋一TEAM人共同進退！留番啦！比賽未完！希望大家可以繼續支持劍擊隊其他嘅成員！佢哋好值得大家支持的！！！好啦！冇咩事我休息啦，終於放假了～」帖文一出，吸引不少圈中藝人及運動員注意，關心妍、林奕匡、范焯賢及歐鎧淳等均第一時間留言叫他小心身體，叮囑他好好休養、盡快痊癒！

雖然難掩未能奪金的遺憾，但他仍展現樂觀心態。（IG@ryanchoiiiii）