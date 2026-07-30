何伯離世︱遺願懇求與仔女和好　臨終遺言點名大仔：好想同你講嘢

何伯（何煊）本月27日因肝癌安詳離世，享年77歲。他生前因登上《東張西望》指控細女領走450萬元積蓄而成為全城焦點，其後與年輕逾30歲的「何太」葉秀定發展忘年戀，由當初高呼「邪不能勝正」，演變至互毆家暴對簿公堂。何伯去年10月曾接受網台訪問，悔恨反思整段關係，一度哽咽向五名仔女道歉：「對唔住！我踩咗落個氹度，我叉咗落個氹度，而家我醒返啦。」未料言猶在耳，數月後便撒手人寰。

何伯（何煊）與年輕逾30歲的「何太」葉秀定發展忘年戀而火爆全城。（資料圖片）

臨終錄音曝光

今日（30日）Youtube頻道「花生速遞」公開一段何伯臨終前的錄音，主持表示昨日收到錄音後，本不想打擾其五名仔女，但最終決定遵從何伯遺願播出。錄音中何伯氣若游絲、聲音極度虛弱，透露醫生告知他體內生了個瘤，深感無奈地悲道：「想享受多啲，好好和好如初，又想長命百歲，點解醫生話我生咗個瘤喺裏邊？」何伯坦言非常不想被困在醫院受苦：「我出返去都想行吓街咁先得，我唔出得街，冇可能呀，唉……我都唔知道乜嘢療程，醫生想我治療，但係我真係唔想。」

何伯盼仔女原諒重修舊好。（《花生速遞》截圖）

盼仔女原諒重修舊好

何伯在錄音中不斷表達對五名子女的無盡思念與悔意：「唉，我梗想啲仔女嚟搵我，出去行吓卦。一個人都有仔女，都想去行吓，我真係想開心……我真係唔係自己困住自己咁耐，我都掛住佢哋。」提及大仔名字時（片中以「嘟」聲遮蓋），何伯更哀傷地懇求：「老竇瞓喺醫院，好想同你講嘢，同你傾兩句呀，個女都有……過去啲事晴天（雨過天晴）喇，啲日子過去喇，做女……啲嘢過去，掹返正，大家食多少嘢……冇辦法。」一心只想與骨肉和好如初。

何伯生活照。（《花生速遞》截圖）

離世前控訴何太：個衰婆想我死

主持亦播出何伯另一段臨終前留給何太的說話，錄音中何伯斷斷續續痛斥：「個衰婆呢，就想我死嘅，但我仲喺度……佢做咗咩衰嘢，佢自己心知肚明，你唔好唔認。」主持坦言錄音口齒不清，故原條播出讓公眾自行判斷。

何伯離世前控訴何太。（《東張西望》截圖）

證實肝硬化癌末安詳離世

此外，主持亦在直播中透露何伯臨終前的具體病情：「佢之前做完小腸氣手術，6月5日發現係肝硬化，亦驗出肝位置有好多癌細胞，當時醫生講咗佢可能得返幾日至一個月命。何伯係噚日中午12點半喺醫院安詳離世，冇入ICU，亦冇插過喉，佢係瞓住咁走。離世前兩日，有牧師去咗醫院幫佢洗禮。」

何伯年輕時的照片。（《花生速遞》截圖）

網民心痛落淚：一路好走

錄音曝光後，大批網民留言表示心痛難過，紛紛寫道：「聽了流眼淚，心好痛」、「別人都聽到流眼淚」、「很心痛伯伯」、「一路好走伯伯」，不少網民為何伯的晚年際遇感到惋惜，盼望他能在天國安息。