何伯離世｜悔恨向仔女道歉　爆何太索30萬金器憑器官判斷冇生過

曾因登上TVB節目《東張西望》指控細女領走450萬元積蓄而轟動全城的何伯（何煊），今日（28日）驚傳離世，享年77歲。何伯晚年因與年輕逾30歲的「何太」葉秀定發展忘年戀而成為全城焦點，二人的關係由當初愛得轟烈、何伯公開高呼「邪不能勝正」，演變至互相指控、家暴對簿公堂，最終何伯因襲擊何太被判入獄兩個月，數日後便撒手人寰。



何伯晚年因與年輕逾30歲的「何太」葉秀定發展忘年戀而成為全城焦點。（《東張西望》截圖）

生前受訪悔恨向仔女道歉

何伯去年10月接受YouTube頻道《花生速遞》訪問，當時他面色憔悴，提到與何太的關係時，他透露何太曾對他說「對你冇愛情、冇感情，同我話要離婚改嫁」，坦言被這句話打擊得一片空白：「夜晚都流眼淚喺度喊，冇覺好瞓。」何伯在訪問中更悔恨地反思整段關係，一度哽咽向五名仔女道歉：「對唔住！我唔知咁複雜。加上我啲仔女（關係）破裂咗，我踩咗落個氹度。我同我啲仔女道歉先，真係對佢哋唔住，我叉咗落個氹度，而家我醒返啦。」

生前受訪悔恨向仔女道歉。（《花生速遞》截圖）

爆何太極速搵證婚人

何伯在訪問中有問必答，透露何太當年日日煲湯氹自己，不久便要求結婚，更火速找來兩位證婚人。他坦言曾感疑惑：「我都覺得咁易搵（證婚人），仲要兩個，唔係一個。（可能一早鋪排好？）應該係。」他又大爆婚後何太要求他在一個月內購買近30萬元金器，包括約12萬元的「『金銀潤』、12萬元的鑽石戒指及9萬多元的龍鳳鈪。被問到有否購買保險，何伯斬釘截鐵表示「冇買過」。

爆何太極速搵證婚人。（《東張西望》截圖）

何伯大爆婚後何太要求他在一個月內購買近30萬元金器。（《東張西望》截圖）

借「器官」判斷何太冇生過

對於何太育有一子兼同住，何伯在訪問中更作出驚人言論，指根據亡妻誕下五名子女的經驗，從「器官」判斷何太「冇生過」：「生過冇理由咁原裝不動㗎嘛。」他亦透露何太家中藏有大量現金及海味，又指何太與一名叫「阿平」的男子過從甚密，對方更稱呼何太為「親愛的玲妹」，何伯怒斥對方為「老鼠平」、「勾二嫂」。

借「器官」判斷何太冇生過。（直播畫面）

公屋問題留宿快餐店11晚

何伯又大爆因公屋問題曾留宿快餐店長達11個通宵，在家中被何太責罵，亦因何太關係與朋友斷交，但他仍為對方澄清從沒有在YouTube頻道收取過任何金錢，慨嘆當時心存疑問但怕影響夫妻關係而選擇相信：「有時佢講嘢我梗係信佢啦！」今年2月，前何太曾高調接受網台訪問大反擊，二人對錢銀及感情的說法各執一詞。何伯的忘年戀由轟動全城開始，最終以悔恨、入獄及離世畫上句號，令人不勝唏噓。