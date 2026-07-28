何伯離世｜450萬遺產落誰手？　陸偉雄嘆悲劇收場　籲兩類人反思

【何伯／何太／離世】消息指，城中話題人物何煊（何伯）周一（27日）在醫院離世，享年77歲。回顧何伯在1960年代從內地來港定居，從事木材建築工程，退休前兼任多份工作養大5名子女，其後首任妻子離世後，他與葉秀定（何太）再婚，卻為了戀情一度與5名子女反目成仇，其後登上電視節目哭訴子女取走450萬元積蓄，受到社會大眾關注，從此無法回到平常生活，臨終前更踏上法庭與監牢。



曾在節目出手協助何伯的大律師陸偉雄接受《香港01》電話訪問，形容何伯的晚年是「悲劇收場」，令人唏噓。他亦分析何伯450萬遺產最終可能會花落誰家，並藉此勸喻年長或喪偶的一輩、以及為人子女者，應反思何伯事件，引以為戒。



何伯離世｜何煊內地來港兼多職育5子女 回顧何伯何太事件始與末

何伯何太2024年接受電視台訪問後成為城中熱話，話題延續至今。（資料圖片）

何伯驟然離世，陸偉雄不勝唏噓，形容是「悲劇收場」。他說，何伯本已退休，大可安享晚年，自結識何太、共結連理後，便與子女決裂。到後期，他與何太反目成仇、互相傷害，更惹上官非並被判入獄兩個月，最終更患癌離世，「去到人生最尾嗰步，依家係咁嘅收場，我覺得真係唏噓。」

450萬資產怎分配？是否「正式離婚」成關鍵

外界關注何伯生前留下的450萬資產去向。陸偉雄指出，若何伯生前立下遺囑，便按其分配遺產；反之，便需按照無遺囑者的法定財產分配順序來處理。一般而言，若逝者有合法婚姻關係，配偶可優先繼承財產。若配偶已離世或雙方已正式離婚，財產則應由子女人數平均分配。若沒有子女，則順延給父母；若父母亦已離世，則分配給兄弟姊妹。

假設何伯未有立下遺囑，兩人是否已「正式離婚」便成關鍵。法庭會物頒布「暫准離婚令」，若在指定時間內沒有人提出異議，才會變為「絕對離婚令」。倘若離婚手續未完成，何太在法律上仍具備配偶身份，依然有權參與遺產分配。

陸偉雄續稱，即使正進行離婚手續，如果目前頒布的只是「暫准離婚令」，而非「絕對離婚令」，法律上雙方仍是配偶關係。如果丈夫逝世，遺孀有權先取得頭50萬元，剩下得則分開一半，遺孀再取得該部份的一半、另一半則由其他子女對分。在此情況下，其餘子女打官司是沒有用。

陸偉雄大律師形容何伯的晚年是「悲劇收場」，令人唏噓。（資料圖片）

喪偶長者宜帶眼識人 子女應多加關懷接觸

陸偉雄藉何伯事件，提出兩類人需要反思。第一類是年紀漸長或配偶已經離世的人。何伯因年長，加上原配離世後獨居。他本身喜歡與人相處，當初想找人聊天，結果認識何太，至此便改寫他後半生。陸認為，長者應引以為戒「帶眼識人」，審視身邊的人是助己還是隱患。

第二類尤為重要的便是子女。何伯的子女不接受父親認識的新對象，但雙方為何結識？子女長大成家後，便搬離何伯，令他缺乏了家庭的聯繫。每天沒有人陪他聊天、共同生活，他便去尋找朋友，結果認識了何太。子女應該「醒覺」，即使不與家中長者同住，或其身體健康能自理，也應多加關懷與接觸，讓他們不致感到孤獨。「如果唔覺得孤獨，咁就唔使通街搵朋友，又唔使識到啲唔好嘅人喇。」

何伯何太因接受《東張西望》哭訴子女取走450萬成為網絡紅人。（電視節目截圖）