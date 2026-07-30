張柏芝現身紅館挺後輩李昊尾場　將任壓軸嘉賓預熱樂壇復出

內地歌手李昊今晚（30日）於紅館舉行《李昊「數到一」香港演唱會2026》尾場，香港女神張柏芝被拍到秘密進入紅館後台，預計將擔任壓軸嘉賓驚喜登場。二人因共同包場力撐周星馳新片《功夫女足》而結緣。今年五月已正式加盟華納音樂中國的張柏芝，對今次重返紅館極為重視，早在日前便秘密走進錄音室練歌綵排，今次更親自為後輩李昊站台。

張柏芝一出車就同大批粉絲打招呼。（小紅書＠Echo）

張柏芝在進場前向粉絲深深鞠躬。（小紅書＠Echo）

張柏芝秘密現身紅館，傳今晚做嘉賓。（小紅書＠Echo）

張柏芝紅館送花籃挺李昊

兩人的緣分始於早前共同力撐周星馳的新片《功夫女足》，當時張柏芝霸氣包場18場，而李昊亦豪包29場支持，隨後周星馳更與張柏芝聯名為李昊的演唱會送上祝賀花籃。李昊多次公開表達希望能與女神合作，如今張柏芝秉持著「The show must go on」的精神親自到場站台，迅速引爆全城樂迷熱議。

張柏芝為李昊演唱會送上花籃。（小紅書照片）

張柏芝加盟華納後首度現身舞台

四哥謝賢於本月16日離世，享年89歲。前新抱張柏芝當時迅即將社交平台轉黑頭像以示悼念。沉寂多日後，張柏芝今終在港首度現身。

近年甚少於香港露面及唱歌的張柏芝，對今次重返紅館舞台極為重視，據悉她早前便秘密走進錄音室練歌及綵排，務求以最佳狀態示人。這也是她繼去年8月擔任林家謙演唱會嘉賓合唱《任何天氣》後，再次公開支持後輩。加上她已於今年5月正式宣布加盟華納音樂中國，預示著她未來將全面重返樂壇並推出更多音樂作品。