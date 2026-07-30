陳欣健昔日風流今照顧失智妻子逾十年　結婚時承諾過：要愛佢一世

撰文：亞瑟
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陳欣健（Philip）縱橫演藝界逾40年，近日接受查小欣《紅查館》訪問，大方重提年輕時的風流情史，自爆當年為防叫錯名而將電話簿女性統稱為「Baby」的獨門秘技。然而，在風流才子的外表下，陳欣健對婚姻展現出了極致的責任感。面對結婚逾半世紀、患有認知障礙症十多年的太太張蓉蓉，81歲的他至今親自悉心照料，常播放老歌《往事只能回味》博取妻子一笑，直言照顧過程一點都不辛苦，唯求兌現婚姻誓言。

陳欣健上訪問大方傳授冧女秘技。（YouTube@紅查館）

昔日風流與獨門「Baby冧女秘技」

一生緋聞甚多且曾被爆有多達近30位紅顏知己的陳欣健坦言，自己生性感性，很容易因為女孩子的一把好歌喉而動心。為了防止叫錯名字惹麻煩，他當年甚至索性將電話簿內所有女性朋友統稱為「Baby」，更曾靠著逐一打電話叫「Baby」道謝的急智，成功找出一件匿名禮物的送禮佳人。儘管年少風流，陳欣健強調自己對感情始終抱持責任感，若女方追求安定家庭他會選擇大方祝福，而如今高齡的他即使見到美女心動，也只會將她們視為純分享心事的「閨蜜」。

當年甚至索性將電話簿內所有女性朋友統稱為「Baby」。（YouTube@紅查館）
如今高齡的他即使見到美女心動，也只會將她們視為純分享心事的「閨蜜」。（YouTube@紅查館）

陳欣健兩女任經理人直言係恩典

談及家庭，陳欣健與邵氏女星張蓉蓉結婚逾半世紀並育有兩女，兩名女兒現時皆在圈中擔任高層經理人。大女陳早茵擔任佘詩曼經理人，二女陳早怡是羅啟豪經理人：「我畀佢哋好多自由，大家好似朋友咁相處，佢哋仲需要你去幫佢，呢個係一個恩典來。」陳欣健更笑說：「係呀，我太太畀咗好多自由我，佢成日都話『你點玩都得，唔好畀我知』，我話呢句係廢話，唔畀你知即係冇嘢啦，點會唔知呀，如果要知。其實都唔係佢畀自由，而係我工作性質，根本上係好難去局限到，我成日都喺外邊，你冇可能叫我屋企嘛。」他續說：「我太太唔鍾意出街，佢係一個好東方嘅女人，佢最鍾意喺屋企睇電視，屋企要兩部電視，因為佢睇嘅節目全部係京劇，我睇啲Rock and Roll。我哋拍拖嘅時間，有一種唔同嘅嗜好呢，係一個好大嘅吸引力，好新鮮。但當結咗婚，你沉澱咗七、八年之後，你發覺原來都投入唔到佢嘅圏子，你好容易就會自己走咗去自己嘅社交圏子，佢又好樂於喺佢嘅社交圏子，咁就變咗好似兩個大陸嘅板塊，慢慢慢慢裂開。」

陳欣健兩個女目前擔任幕後工作。（YouTube@紅查館）

無微不至照顧失智妻十餘年

陳欣健至今悉心照顧太太：「我同我太太到而家都仲係一齊，我同我兩個女都好錫佢同照顧佢，我覺得呢啲就係點解可以維繫到一個婚姻，而唔係淨係靠戀愛，咁先可以經得起風浪。」雖然太太有認知障礙啦，不過陳欣健直言一點不覺得辛苦：「你只要當佢係一個小朋友，當係一個小朋友照顧，收入好嘅當然可以搵到好嘅護理，經濟唔好嘅，就要抱住佢係一個細路哥嘅心態，結婚嘅時候承諾過，無論佢生病，直至到佢嘅死亡，你都要咁愛佢，要照顧佢一世。呢個係一個承諾，如果你冇去兌現呢個承諾嘅時候，你自己都唔會好過，我覺得應該要去兌現嗰個承諾。我老婆冇反應嘅嘛，間中畀佢聽返《往事只能回味》呢首歌，佢只係記得呢首，唱到第四句佢就會加入唱少少，如果你抱住照顧一個小朋友嘅心態，你見到佢嗰個笑，你會好開心，患咗呢個病嘅人，佢笑嘅時候，你會好開心，你會覺得我能夠為佢帶嚟呢種笑，哪怕只係幾秒間嘅快樂，你都好滿足。」正因為此，陳欣健無論是外貌還是心境都猶如四十多歲。被問及養生之道，他笑言自己從來不吃保健品或補品，最大的秘訣在於「心態」：「唔好記仇，唔好培養報復的心性。面對負面事情，用陽光的態度去中和它。」

陳欣健談雖然緋聞纏身，但陳欣健直言一點不覺得辛苦。（YouTube@紅查館）
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