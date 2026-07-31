Angelababy街頭被捕獲！褲袋塞滿「3部手機」　網民：業務忙過CEO

內地女星Angelababy（楊穎）向來是話題女王，私下的穿搭與生活習慣往往都能成為網民討論的焦點。近日有網民在上海街頭捕獲Angelababy，當時她站在路邊，手持一盒小飲品，另一手自然垂放於身側，整體狀態放鬆且隨性。

Angelababy上海街頭被捕獲。（網上圖片）

Angelababy打扮隨意難掩女神氣質

根據網民在社交平台分享的影片，當天Angelababy身穿休閒白色長袖上衣搭配牛仔褲，長髮披肩，袖子隨意地挽至肘部，整體顯得十分乾練灑脫。不過，有眼尖的網友發現，Baby特別喜歡把手機塞在牛仔褲的後口袋裡。

Angelababy打扮隨意難掩女神氣質。（網上圖片）

Angelababy出門三部手機起步

更讓人震驚的是，她褲子背後的口袋竟然「不止一部」手機！有多次偶遇Baby的網民爆料，表示Baby每次出門，牛仔褲後口袋至少塞著三支手機起步，口袋每次都被撐得鼓鼓囊囊，看起來相當有「份量」。

Angelababy出門三部手機起步。（網上圖片）

Angelababy出門三部手機起步。（網上圖片）

網民調侃Angelababy「業務比CEO還忙」

這段影片流出後，引來不少網民幽默調侃她「業務比CEO還忙」，是名副其實的「時間管理大師」。不過，也有很多路人網民感到百思不得其解，紛紛提問質疑：「三支手機全擠在後口袋，難道坐下時不怕把螢幕壓破嗎？」亦有網民擔心三支手機全塞後口袋，不止走路口袋沉、容易拽垮褲子，坐下時更可能直接壓碎手機的螢幕。