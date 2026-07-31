夫妻的博弈劇情1-5集丨演員陣容+TVB播出時間｜高海寧/馬國明

TVB《夫妻的博弈》劇情劇透，《《夫妻的博弈》是鍾澍佳、黃國輝作為監製，梁敏華為編劇，由高海寧、馬國明、何廣沛及郭柏妍等人領銜主演的一套以復仇勵志為題材的電視劇。《夫妻的博弈》幾時播？自2026年8月3日起，逢星期一至五晚上8點30分播映。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透及演員介紹。



《夫妻的博弈》是由高海寧、馬國明、何廣沛及郭柏妍等人領銜主演的一套以復仇勵志為題材的電視劇。

《夫妻的博弈》第1-5集劇情

《夫妻的博弈》第一集 (08/03)

性格善良的姜幸如長期忍受著丈夫施繼威的欺壓，最終積勞成疾確診罹患胃癌。豈料在她身陷低谷時，唯一信任的閨蜜潘雪文竟背叛友情，私下成為施繼威的出軌對象，二人更暗中覬覦著幸如的巨額保險金。當幸如撞破二人偷情時，非但遭受惡言相向，更被潘雪文狠心推落馬路。

從病床甦醒過來的姜幸如，原本以為那一幕幕慘痛遭遇不過是一場噩夢。然而醒來未幾，夢中景象竟相繼在現實應驗，連醫生也推斷她所做的是「預知夢」。眼見夢中的不幸將要成真，幸如決意扭轉宿命、徹底改寫不幸，為自己開創幸福的人生！

《夫妻的博弈》第二集 (08/04)

正當幸如準備簡報之際，夢中慘遭繼威與雪文推卸責任、被迫背黑鍋的慘痛記憶驟然湧現。為改寫命運，幸如善用預知夢的印象，當場揭發二人抄襲外地廣告的行徑，令競爭對手葉家謙的團隊順利接下該項工作。期間，幸如及時替受困洗手間的葉熙妍解圍，兩人因而結成朋友。幸如更立下決心，務必讓繼威與雪文承受夢裡的一切不幸。隨後，網路上瘋傳熙妍為求上位而勾引家謙的流言，幸如慘被誣指為背後黑手。幸如從譚婉蘭口中得知真相，確認始作俑者實為雪文後，便聯同熙妍與婉蘭當眾撕穿雪文的真面目！

《夫妻的博弈》第三集 (08/05)

得知雪文意圖登門親自道歉，幸如順水推舟，特意約定繼威同歸家中，刻意營造讓兩人獨處一室的時機，試圖促成二人發展。另一邊廂，家謙無意中捕捉到幸如眉宇間流露的失落與悲傷，因而觸發靈感，構思出珠寶廣告的主題。正當家謙以為所有安排順理成章之際，該廣告企劃竟被另一間公司搶先一步推出，他更慘遭栽贓誣陷，被指控背叛並出賣公司……

《夫妻的博弈》第四集 (08/06)

珠寶廣告企劃洩漏的背後，原來全屬家謙兄長葉啟榮一手策劃的陰謀。幸如回想夢境，家謙正因這場危機慘遭逼退，繼威則漁人得利獲取升職機會；升官後的繼威更隨即向幸如求婚，成為夢中噩運的開端。為防悲劇重演，幸如全力協助家謙，二人攜手激發出全新的廣告主題。家謙成功渡過難關，與幸如的關係亦悄然升溫。隨後，熙妍推斷出幸如擁有「預知未來」的能力並向她質問，幸如無奈之下如實承認預知夢一事。見幸如與公司其他女同事結成好友，感到被冷落的雪文心生不滿，決定出手將幸如搶回身邊！

《夫妻的博弈》第五集 (08/07)

雪文企圖借中學籃球隊的舊生聚會設局讓幸如當眾出醜，識破其奸計的幸如有所準備。在熙妍、婉蘭及林美淇聯手幫助下，幸如重塑形象煥然一新。期間幸如在餐廳巧遇中學時期的暗戀對象陳浩恩，並追問他當年對自己態度突變的背後真相。來到同學聚會當夜，幸如夥同浩恩，拉著平日不斷針對自己的三人組當場與雪文對質，成功撕破雪文多年來的種種假面與謊言。另一方面，幸如將繼威陷害家謙洩露公司機密的證據轉交給家謙。雖然揭發繼威陰謀的過程一度出現變數，家謙最終依然順利留在廣告公司，而幸如亦獲調派與一眾新結識的好姊妹同組共事！

《夫妻的博弈》人物關係圖

《夫妻的博弈》人物關係圖（微博@優酷）

《夫妻的博弈》演員

高海寧 飾 姜幸如

高海寧 飾 姜幸如（TVB圖片）

馬國明 飾 葉家謙

馬國明 飾 葉家謙（TVB圖片）

何廣沛 飾 陳浩恩

何廣沛 飾 陳浩恩（TVB圖片）

郭柏妍 飾 潘雪文

郭柏妍 飾 潘雪文（TVB圖片）

張頴康 飾 施繼威