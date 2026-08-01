賭王三房何猷啟與新歡現身BB展狂掃貨　貼身護送埋單疑造人成功

賭王何鴻燊三房兒子何猷啟（Orlando）自從六年前與前妻離婚後，感情生活一直備受外界與傳媒的高度關注。現年35歲的何猷啟，去年被爆向來自內地的名媛鄒瀚婷（Fiona）求婚成功，近日兩人低調現身嬰兒用品展，隨即傳出造人成功的喜訊！

何超蓮生日分享的三房「全家福」。(何超蓮IG圖片)

何猷啟與何超雲、何超蓮。(IG圖片)

活躍名流界獲何猷啟寵愛

近日「第34屆荷花BB展2026」在灣仔會展舉行，有傳媒捕獲何猷啟與鄒瀚婷兩人的身影。當日兩人均戴上口罩，穿上全黑情侶裝低調現身全港最大型的嬰兒用品盛會。雖然鄒瀚婷穿著寬鬆暫時未見明顯孕肚，但兩人在會場內遊走多個攤位時，鄒瀚婷對各式各樣的嬰兒用品表現出極大興趣，不僅頻頻駐足仔細研究，更十分專注地聆聽售貨員的詳細介紹，令外界猜測二人再婚後疑似「造人成功」，即將為賭王家族再添一名新成員！

何猷啟與前妻齊嬌曾愛得甜蜜。（齊嬌IG圖片）

全程陪伴在側的何猷啟宛如專業護衛，基本上貼在鄒瀚婷背後寸步不離地悉心照顧。每當鄒瀚婷選購好心儀產品後，何猷啟便非常自動且有耐心地上前「埋單」付錢，對鄒瀚婷顯露出無盡的寵愛與體貼。

何猷啟與新歡在BB展被「捕獲」。（梁碧玲攝）

何猷啟曾與齊嬌維持約兩年婚姻

身材高䠷的鄒瀚婷一直活躍於香港名流圈子，與何猷啟感情極為甜蜜。據悉，去年何猷啟以東華三院主席身份，帶領一眾中小學生遠赴西班牙進行文化交流考察期間，特意把握浪漫時機在旅途中向鄒瀚婷求婚成功，有傳二人隨後亦已低調登記結婚。升格成為「何太」後的鄒瀚婷，迅速融入賭王龐大的家族體系中，今年5月更獲邀以家族成員的正式身份，陪同何猷啟一同出席何超蕸的喪禮，顯見她在何家心中的地位極其穩固與受認可。

去年何猷啟正式成為東華三院主席。(IG圖片)

事實上，何猷啟過往曾有過一段為期約兩年的短暫婚姻。他於2017年11月被傳媒爆出與內地金融之花齊嬌（GiGi）甜蜜拍拖，並於翌年2月正式宣布求婚成功。直到2019年初，何猷啟才公開承認早於一年前已與齊嬌在海外低調註冊結婚。

賭王何鴻燊的三房兒子何猷啟與內地前妻齊嬌（Gigi）2020年宣告離婚，去年爆出向名媛鄒瀚婷（Fiona）求婚。（IG圖片）

同年4月，二人被揭發大女何煦齡（Tittania）當時已經11個月大；到了同年10月，齊嬌再為他誕下細女何煦鑫（Tylia），三年內組成了四口之家。可惜這段婚姻僅僅維持了約兩年時間，兩人便於2020年宣告離婚，隨後齊嬌帶同兩名女兒離開香港，移居上海展開全新生活