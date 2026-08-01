鄭秀文日本遺失MV「失而復得」　奇招救回畫面︰幸好沒有選擇放棄

天后鄭秀文（Sammi）早前特意飛往日本為兩首新歌拍攝MV，詎料返港後竟接獲「災難級噩耗」—其中一個MV的影片檔案意外丟失！所幸經過多方努力，鄭秀文於社交平台發文宣布好消息，唱片公司已確定補救方法行得通，成功救回珍貴的MV畫面，令她失而復得！

鄭秀文新曲MV檔案意外丟失。（IG@sammi_chengsauman）

鄭秀文拒絕考慮用AI合成MV

Sammi在社交平台上透露，當得知MV檔案未能成功存檔時，曾有人建議使用當時拍攝的「相片」再以AI合成MV。但她認為效果與「現場對嘴演出」將會有極大落差，故此一口拒絕，堅決不考慮這個方案。

鄭秀文拒絕考慮用AI合成MV。（IG@sammi_chengsauman）

嘗試將手機拍攝片段進行修復

就在無望之際，Sammi突然想起無論是演出或排練，其助手一向都會認真地用手機拍下重要的Playback（電視機回放畫面），方便她事後檢討表現。她回憶道，拍攝MV當晚她共拍攝了三次對嘴，第三次拍完後全組人員都極之滿意。當時大家興奮地圍着觀看 Playback，助手亦用手機拍下了電視上的MV畫面。抱著「死馬當活馬醫」的心態，唱片公司同事迅速聯絡專業公司，嘗試將手機拍攝的片段進行修復並提高清晰度。

嘗試將手機拍攝片段進行修復。（IG@sammi_chengsauman）

Playback畫面成功救回MV畫面

經過一星期的耐心等待，Sammi昨晚終於看到被成功救回的MV畫面！她感嘆道，新歌《隕石與地球》的MV幾經波折，「像坐過一趟過山車，幸好沒有選擇放棄」，並特別感謝專業公司為手機裡的Playback畫面提升清晰度。貼文一出，歌迷亦留言大讚助手功不可沒，並非常期待《隕石與地球》的MV正式推出。